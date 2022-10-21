Фараон Тутанхамон: зачем правитель Египта поменял имя и какие еще у него были особенности

У одного из самых известных фараонов Египта была короткая, но очень насыщенная жизнь, секреты которой продолжают раскрывать ученые.

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Ровно 100 лет назад имя Тутанхамона стало известно всему миру. Ведь в 1922 году британский археолог Говард Картер и его коллеги обнаружили гробницу фараона Древнего Египта, который умер в возрасте 18 лет. Он правил страной примерно 9 лет, был очень болезненным мальчиком, ему пришлось поменять имя, а его мачехой была знаменитая Нефертити. О том, что на сегодняшний день известно о молодом фараоне, пишет Live Science.

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Гробница Тутанхамона

Начало так называемой "татнхамономании", то есть пристального внимания общественности и не только ученых, к личности молодого фараона началось ровно 100 лет сразу после открытия его гробницы в Долине Царей в Египте.

Картер и его коллеги обнаружили огромное количество ценных артефактов в богато украшенной усыпальнице Тутанхамона, среди которых было много сокровищ. Это очень удивило ученых, ведь остальные гробницы других фараонов были в основном разграблены в далеком прошлом. Как уже писал Фокус недавно появились доказательства того, что сам Картер украл часть этих сокровищ.

[ + – ] Гробницу фараона Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году в Долине Царей Фото: Express

Последующие многочисленные исследования привели к тому, что ученые выяснили, что фараон Тутанхамон был болезненным мальчиком, который взошел на престол Египта в 1332 году, когда ему было всего 9 лет. И его короткое 9-летнее правление было ознаменовано борьбой с религиозной реформой своего отца – фараона Эхнатона. С этим как раз и связана причина, по которой Тутанхамон сменил свое имя.

Сын фараона, который не пошел по стопам отца

Ученые выяснили, что во время рождения Тутанхамон получил имя Тутанхатон. Это было связано с тем, что его отец решил ввести в Египте культ главного бога — Атона. Но эта религиозная реформа закончилась со смертью Эхнатона.

После того, как Тутанхамон стал фараоном, в силу слишком молодого возраста он полагался на советы разных чиновников. Те в свою очередь, после осуждения неправомерных действий его отца по отношению к богам, подсказали ему сменить имя. Поэтому он принял имя Тутанхамон в честь главного в то время бога Египта – Амона.

[ + – ] После того, как Тутанхамон стал фараоном, в силу слишком молодого возраста он полагался на советы разных чиновников. Те в свою очередь, после осуждения неправомерных действий его отца по отношению к богам, подсказали ему сменить имя. Поэтому он принял имя Тутанхамон в честь главного в то время бога Египта – Амона Фото: BBC

Как уже писал Фокус, на самом деле Тутанхамон имел целых пять имен, как выяснили недавно ученые.

Молодой фараон также осудил действия своего отца в плане реформы религии, на что указывают некоторые письменные артефакты. В частности, ученые выяснили, что Тутанхамон открыто заявлял о том, что смена главного бога привела Египет к упадку, ведь боги отвернулись от страны и ее жителей.

Нефертити и Тутанхамон

Известная царица Египта Нефертити правила Египтом недолгое время до своей смерти как раз перед восхождением Тутанхамона на трон. Она была главной женой умершего Эхнатона, но, как считают многие ученые, не была матерью молодого фараона. Хотя споры об этом продолжаются.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что до сих пор не обнаруженная гробница Нефертити может находится рядом с усыпальницей Тутанхамона.

[ + – ] Известная царица Египта Нефертити правила Египтом недолгое время до своей смерти как раз перед восхождением Тутанхамона на трон. Она была главной женой умершего Эхнатона, но, как считают многие ученые, не была матерью молодого фараона. Хотя споры об этом продолжаются Фото: wikipedia

Болезненный мальчик, который умер слишком рано

Сейчас ученые, на основании многих исследований, предполагают, что Тутанхамон страдал от многих болезней при жизни. Среди них были малярия и редкое заболевание костей ног, из-за чего фараону было трудно ходить. Также фараон скорее всего, страдал редким генетическим заболеванием, из-за чего у него были очень длинные пальцы на руках и ногах. Хотя не все исследователи с этим согласны.

Несмотря на всю болезненность, найденные в гробнице фараона доспехи указывают на то, что он мог их носить, правда принимал ли он участие в войнах, до сих пор не известно.

Известно, что Тутанхамон был женат на своей сводной сестре по имени Анхесенамон. У этой пары родились мертвые дети, останки которых были найдены в гробнице фараона. Живых наследников у Тутанхамона не было. Но что самое интересное ученые до сих пор так и не обнаружили гробницу его жены.

[ + – ] Изображение Тутанхамона и и его жены Анхесенамон Фото: wikipedia

Фокус уже писал о том, как ученые обнаружили останки детей Тутанхамона.

Считается, что Тутанхамон умер в 1323 году, когда ему было всего 18 лет. Эта смерть была неожиданной, а потому для фараона в спешке создали гробницу. На это указывают многие данные из разных исследований. Поэтому ученые считают, что этого фараона хотели похоронить совсем в другом месте.

До сих пор ученые не знают от чего умер Тутанхамон. На это счет существует очень много гипотез, но одна из главных говорит о том, что его убило сочетание последствий малярии и отмирания костных тканей в результате травмы.

Мумия Тутанхамона

Ученые считают, что Тутанхамона мумифицировали необычным способом, чтобы подчеркнуть сильную связь фараона с богом потустороннего мира – Осирисом. Согласно верованиям египтян, у этого бога была черная кожа. Поэтому после смерти фараона на его тело нанесли специальный раствор, из-за чего его кожа почернела. Также пенис фараона мумифицировали под углом 90 градусов, что тоже было необычно. Еще одной странностью было то, что после смерти у фараона изъяли сердце, чего обычно не делали.

[ + – ] Ученые считают, что Тутанхамона мумифицировали необычным способом, чтобы подчеркнуть сильную связь фараона с богом потустороннего мира – Осирисом Фото: Live Science

Ученые до сих пор исследуют как саму гробницу Тутанхамона, так и артефакты, оставленные в ней. Археологи надеются узнать намного больше о жизни молодого фараона и наконец-то заполнить существующие пробелы в знаниях.