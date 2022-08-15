Открывший гробницу Тутанхамона археолог, украл сокровища фараона: появились доказательства

Переписка между Говардом Картером и другим ученым подтверждает давние подозрения египтологов.

Гробницу египетского фараона Тутанхамона, который умер в 1327 году до н.э, обнаружил в 1922 году английский археолог Говард Картер. Много лет спустя после того, как была обнаружена гробница молодого фараона, ученые-египтологи подозревали, что Картер лично украл некоторые сокровища из гробницы еще до того, как официально объявил о своем открытии. Эти слухи продолжают жить и через 100 лет, но теперь ранее неопубликованное письмо подтверждает давние подозрения, сообщает The Guardian.

Ровно 100 лет назад Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона, в которой находились тысячи ценных артефактов. На протяжении 10 лет Картер руководил перемещением ценных вещей в Каир, в Египетский музей.

[ + – ] Ровно 100 лет назад Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона, в которой находились тысячи ценных артефактов Фото: Guardian

Первые подозрения

Картер тогда заявил о том, что многие сокровища из гробницы уже были украдены более 2 тысяч лет назад. В 1947 году в одном из научных журналов сотрудник Картера написал статью, в которой обвинил археолога в том, что тот сам украл часть сокровищ прежде чем закрыть гробницу и объявить о своем открытии. Некоторые египтологи также подозревали Картера в воровстве, в том, что он вынес некоторые ценные артефакты, о которых не сообщил. Доказать это было очень трудно, но теперь появилось веское доказательство того, что эти подозрения были не беспочвенны.

Письмо и обвинение Картера

Сейчас к выходу готовится книга о Тутанхамоне и его гробнице, автор которой египтолог Боб Брайер, заявил о том, что в этой книге будет впервые опубликовано письмо, которое доказывает вину Картера.

"Письмо, которое сейчас находится в частной коллекции доказывает, что Говард Картер украл некоторые сокровища из гробницы Тутанхамона. В этом нет никаких сомнений", — говорит Брайер.

Письмо, о котором говорит египтолог было отправлено Картеру в 1934 году и никогда не публиковалось. Это письмо принадлежит перу Алана Гардинера, которой помогал Картеру расшифровать египетские надписи, найденные в гробнице Тутанхамона. Причиной написания письма стало то, что во время раскопок Картер подарил Гардинеру ценный египетский амулет, который, как утверждал Картер, был найден не в гробнице Тутанхамона.

[ + – ] Погребальная маска Тутанхамона. Египетский музей, Каир, Египет Фото: wikipedia

Гардинер показал этот амулет тогдашнему директору Египетского музея в Каире Рексу Энгельбаху. Директор музея сказал Гардинеру, что скорее всего этот амулет из гробницы, ведь он соответствует другим обнаруженным в усыпальнице фараона подобным артефактам. Гардинер не признался Энгельбаху, что этот амулет дал ему Картер.

В своем письме Картеру, Гардинер написал о том, что он знает, что амулет украден из гробницы Тутанхамона и сожалеет о том, что попал в такое неудобное положение.

Это веское доказательство

"Сами египтяне не смогли доказать того, что Картер украл ценные артефакты из гробницы, но позже многие из этих предметов стали продавать на местных рынках. Они точно были найдены в гробнице Тутанхамона", — говорит Брайер.

[ + – ] Египтяне также подозревали Картера в том, что он планировал украсть деревянный бюст Тутанхамона, обнаруженный его гробнице Фото: wikipedia

Египтолог считает, что значение этого письма сложно переоценить, ведь обвинение в воровстве исходит от ведущего эксперта, который принимал участие в раскопках.

"Если бы Энгельбах узнал о краже, то Картеру было очень сложно уйти от ответственности, ведь директор Египетского музея имел большую власть и точно знал о чем говорит, когда утверждал, что амулет нашли точно в гробнице Тутанхамона", — говорит Брайер.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось выяснить, как по-настоящему звали фараона Тутанхамона. Оказывается, при рождении ему дали совсем другое имя, а сами древние египтяне называли фараона также по-другому.

Также Фокус писал о том, что фараон Тутанхамон использовал при жизни особые предметы для контрацепции.

Напоминаем, что археологи обнаружили необычную гробницу в Египте, которая связана с таинственным фараоном.