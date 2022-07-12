Тутанхамон использовал презервативы из пропитанного маслом льна - ученые (фото)

В знаменитой гробнице мальчика-царя были найдены не только многочисленные артефакты, включающие украшения, мебель и оружие, но и древний метод контрацепции.

Когда гробница Тутанхамона была впервые обнаружена в 1922 году, археолог Говард Картер был ошеломлен удивительным количеством погребального инвентаря — более 5000 артефактов, предназначенных для того, чтобы мальчик-царь мог использовать их в своей загробной жизни, пишет Ancient Origins.

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Но среди всего золота, серебра, слоновой кости, драгоценных украшений, оружия, мебели, тонкого полотна и редких благовоний на глаза египтологов попался небольшой кусок ткани. Как оказалось, это был презерватив Тутанхамона.

Презерватив Тутанхамона, в котором содержались следы его ДНК, был сделан из тонкого льна, пропитанного оливковым маслом и прикреплен к веревке, которая должна была обвязываться вокруг его талии. Датированный 1350 годом до н.э., это самый старый из известных презервативов.

Однако, так как презерватив использовался в качестве контрацептивов, а не в ритуальных целях или для профилактики заболеваний, он был малоэффективен. Что примечательно, в могиле фараона также были найдены останки двух зародышей, а генетическое тестирование показало, что отцом был Тутанхамон.

[ + – ] Сборник древнеегипетских медицинских папирусов — Папирус Кахуна

Другие методы контрацепции

У древних египтян были и другие методы контрацепции. Так. Например, сборник древнеегипетских медицинских папирусов — Папирус Кахуна, датируемый примерно 1825 годом до н.э., рекомендует использовать смесь крокодилового навоза и некоторых других (неизвестных) ингредиентов в качестве противозачаточного средства. Затем из этой смеси формировали пессарий. Согласно одной из гипотез, помет крокодилов имеет щелочных эффект и действует как спермицид.

Использование контрацепции древними цивилизациями

Египтяне были одной из первых цивилизаций, использовавших презервативы, но вскоре за ними последовали и другие. В Древнем Риме презервативы изготавливали из льна и кишок или мочевого пузыря животных. Древние китайцы — из шелковой бумаги, пропитанной маслом. В Японии применяли панцирь черепахи или рог животного, который использовался только для покрытия головки полового члена. Мусульмане и евреи в средние века покрывали половой член смолой или пропитывали его луковым соком.

Напомним, что ранее ученые выявили причину смерти знаменитой беременной мумии из Древнего Египта. Как оказалось, женщина умерла от редкой формы рака — рака носоглотки.