У знаменитой беременной мумии из Древнего Египта обнаружили рак

Эксперты надеются, что обнаружение молекулярной подписи рака расширит знания об эволюции рака и может способствовать развитию современной медицины.

Согласно новому исследованию ученых из Варшавы, легендарная беременная египетская мумия возрастом 2000 лет умерла от редкой формы рака. Эксперты проводили сканирование черепа древних останков, когда обнаружили необычные отметины на кости, пишет The First News.

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Они пришли к выводу, что мумия, скорее всего, умерла от редкого типа рака — рака носоглотки. Изображения, опубликованные учеными, показывают череп с повреждениями, вызванными опухолью.

"В ходе исследования черепа мы заметили большие дефекты в частях костей. Эти дефекты были больше, чем те, которые обычно образуются во время мумификации", — рассказала ученый Маржена Ожарек-Силке.

[ + – ] Желтая стрелка указывает на изменение, вызванное опухолью

Мумию привезли в Польшу в середине XIX века. Однако лишь в прошлом году варшавские ученые выяснили, что мумия была беременна, а ее плод — "маринован". Это первый известный случай беременной древнеегипетской мумии. Ранее считалось, что мумия представляет собой останки священника Хор-Джехути, пока в 2016 году египтологи не выяснили, что на самом деле тело принадлежало забальзамированной женщине.

Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что женщине было от 20 до 30 лет, когда она умерла. Она находилась на 26-30-й неделе беременности.

"Во-первых, мы наблюдаем необычные изменения в костях носоглотки, которые не типичны для процесса мумификации. Во-вторых, заключения рентгенологов на основе компьютерной томографии указывают на возможность изменений в костях, вызванных опухолью. Ну и, в-третьих, молодой возраст мумии и отсутствие другой причины смерти указывают на онкологическую причину", — отметил профессор кафедры онкологии Варшавского медицинского университета Рафал Штек.

[ + – ] Мумию привезли в Польшу в середине XIX века. Однако лишь в прошлом году варшавские ученые выяснили, что мумия была беременна, а ее плод - "маринован"

Теперь специалисты планируют собрать образцы тканей и сравнить их с образцами рака из других египетских мумий. Есть надежда, что обнаружение молекулярной подписи рака расширит знания об эволюции рака и может способствовать развитию современной медицины.

В 2017 году ученые обнаружили у двух древних мумий самый древний в мире известный случай рака груди и множественной миеломы, разновидности рака костного мозга. Считается, что останки женщины, датируемые 2000 г. до н.э., и кости мужчины, датируемые 1800 г. до н.э., принадлежали к правящим классам.

Напомним, что ранее египтологи смогли разгадать тайну проклятия Тутанхамона. Как оказалось, на самом деле проклятия никогда не существовало. Слухи о нем распространил египтолог и журналист Daily Mail Артур Вейгалл. Он был обижен тем, что эксклюзивная история о гробнице мальчика-царя попала в Times.