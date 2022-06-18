Плод гнева. Ученые разгадали загадку проклятия Тутанхамона

Как оказалось, история проклятия не обошлась без зависти, ревности и гнева, а также желании многих газет представить миру сенсацию.

Говард Картер, британский археолог, обнаружил гробницу египетского фараона 4 ноября 1922 года, а в феврале следующего года вместе с британским египтологом Джорджем Карнарвоном вошел в погребальную камеру мальчика-царя. Гробница все еще была цела и полна сокровищ, в том числе саркофаг с Тутанхамоном, пишет Telegraph.

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Тем не менее, в течение шести недель после открытия Карнарвон умер, после чего последовала серия загадочных смертей людей, которые либо работали на раскопках, либо посещали гробницу. В результате множество газет начали писать статьи в которых предполагали, что эти люди стали жертвами древнего проклятия.

Однако, как утверждают специалисты, слух о проклятии был спровоцирован египтологом и журналистом Артуром Вейгаллом, который был обижен тем, что эксклюзивная история попала в Times.

Гонка за эксклюзивом

[ + – ] Артур Вейгалл (слева) был раздражен тем, что эксклюзивная история была передана The Times.

Вейгалл работал в качестве корреспондента Daily Mail и освещал открытие гробницы Тутанхамона, прямо выступая против попыток Говарда Картера и Карнарвона с The Times присвоить себе всю историю.

Открытие гробницы Тутанхамона стало крупнейшим археологическим открытием в мире, вызвав ажиотаж в прессе и глобальный приступ "тутанхамонии". Газеты со всего мира направили своих журналистов в Долину царей в Луксоре, стремясь предоставить читателям самые актуальные новости и изображения найденных сокровищ.

Однако Картера пугали полчища людей, собравшихся на месте раскопок, и он опасался, что будет выглядеть глупо, если что-то пойдет не так или гробница не оправдает ожиданий после открытия. Преисполненный решимости контролировать повествование, он предложил The Times весь эксклюзив, оградившихся тем самым от множества других журналистов, из-за чего все остальные СМИ были очень возмущены.

16 февраля 1923 года, в день открытия гробницы, Карнарвон спустился по ступеням в погребальную камеру и пошутил, что, поскольку там было так много людей, он может дать музыкальный концерт, оказавшись внутри.

"Это очень сильно разозлило Вейгалла и он сказал: "Если Карнарвон войдет в гробницу с таким неуважением, он умрет в течение шести недель", — рассказал эксперт по истории проклятия Тутанхамона Боб Бьянки.

"Загадочные" смерти

[ + – ] Говард Картер, британский археолог, обнаружил гробницу египетского фараона 4 ноября 1922 года

Утром 5 апреля 1923 года Карнарвон скончался в отеле Continental-Savoy в Каире от пневмонии и заражения крови, вызванного укусом зараженного комара.

На протяжении следующего десятилетия журналисты рассматривали любые смерти, связанные с гробницей, как свидетельство проклятия:

В течение шести недель после смерти Карнарвон другой посетитель гробницы, финансист Джордж Джей Гулд, умер от аналогичной инфекции легких;

Год спустя Хью Эвелин Уайт, египтолог, присутствовавший при вскрытии гробницы, покончил с собой, оставив записку, в которой говорилось, что он стал жертвой проклятия;

В 1924 году сэр Арчибальд Дуглас Рид заболел на следующий день после рентгенографии мумии Тутанхамона и умер через три дня;

Два года спустя Аарон Эмбер, американский египтолог, присутствовавший при вскрытии гробницы, погиб в результате пожара в доме.

В апреле 1928 года Артур Мейс, член группы раскопок Картера, умер, страдая от плеврита и пневмонии в последние годы своей жизни.

В 1929 году Ричард Бетелл, секретарь Карнарвона, скончался при подозрительных обстоятельствах.

Золотая жила

[ + – ] Артур Вейгалл работал в качестве корреспондента Daily Mail и освещал открытие гробницы Тутанхамона

"Для газет эти экзотические смерти были золотой жилой, и они начали пестрить историями о проклятии Тутанхамона. Жаждущие сенсаций репортеры добавляли в список все новые и новые имена", — отметила палеоантрополог Элла Аль-Шамахи.

Большее количество ученые подчеркивают, что многие другие люди, которые посетили гробницу или помогли ее обнаружить, прожили долгую и здоровую жизнь, включая Картера, который умер от лимфомы Ходжкина в 1939 году в возрасте 64 лет.

Однако, когда канарейка Картера была убита в его доме коброй, Вайгалл и тут обвинил в этом проклятие, сообщив, что королевская кобра, такая же, как на головном уборе Тутанхамона, пришла дом, чтобы отомстить.

"На самом деле, некоторые из смертей могли быть спровоцированы бактериями из гробницы, которые поразили людей, уже страдающих хроническими заболеваниями легких", — заключили исследователи.

Напомним, что ранее ученые нашли останки детей Тутанхамона. Как оказалось все это время останки двух мертворожденных дочерей царя находились в его гробнице и только сейчас египтологи смогли провести ДНК и узнать всю правду.