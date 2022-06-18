Плід гніву. Вчені розгадали загадку прокляття Тутанхамона

Як виявилося, історія прокляття не обійшлася без заздрощів, ревнощів і гніву, а також бажання багатьох газет представити світові сенсацію.

Говард Картер, британський археолог, виявив гробницю єгипетського фараона 4 листопада 1922 року, а в лютому наступного року разом із британським єгиптологом Джорджем Карнарвоном увійшов до похоронної камери хлопчика-царя. Гробниця все ще була ціла та сповнена скарбів, у тому числі саркофаг із Тутанхамоном, пише Telegraph.

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Тим не менш, протягом шести тижнів після відкриття Карнарвон помер, після чого була серія загадкових смертей людей, які або працювали на розкопках, або відвідували гробницю. В результаті безліч газет почали писати статті, де припускали, що ці люди стали жертвами стародавнього прокляття.

Проте, як стверджують фахівці, чутка про прокляття була спровокована єгиптологом і журналістом Артуром Вейгаллом, який був скривджений тим, що ексклюзивна історія потрапила до Times.

Гонка за ексклюзивом

[ + – ] Артур Вейгалл (ліворуч) був роздратований тим, що ексклюзивна історія була передана The Times

Вейгалл працював кореспондентом Daily Mail і висвітлював відкриття гробниці Тутанхамона, прямо виступаючи проти спроб Говарда Картера та Карнарвона із The Times привласнити собі всю історію.

Відкриття гробниці Тутанхамона стало найбільшим археологічним відкриттям у світі, спричинивши ажіотаж у пресі та глобальний напад "тутанхамонії". Газети з усього світу направили своїх журналістів у Долину царів у Луксорі, прагнучи надати читачам найактуальніші новини та зображення знайдених скарбів.

Однак Картера лякали полчища людей, які зібралися на місці розкопок, і він побоювався, що матиме безглуздий вигляд, якщо щось піде не так або гробниця не виправдає очікувань після відкриття. Сповнений рішучості контролювати розповідь, він запропонував The Times весь ексклюзив, що огородилися тим самим від багатьох інших журналістів, через що всі інші ЗМІ були дуже обурені.

16 лютого 1923 року, в день відкриття гробниці, Карнарвон спустився сходами в похоронну камеру та пожартував, що оскільки там було так багато людей, він може дати музичний концерт, опинившись усередині.

"Це дуже розлютило Вейгалла, і він сказав: "Якщо Карнарвон увійде в гробницю з такою неповагою, він помре протягом шести тижнів", — розповів експерт із історії прокляття Тутанхамона Боб Б'янкі.

"Загадкові" смерті

[ + – ] Говард Картер, британський археолог, виявив гробницю єгипетського фараона 4 листопада 1922 року

Уранці 5 квітня 1923 Карнарвон помер у готелі Continental-Savoy в Каїрі від пневмонії та зараження крові, викликаного укусом зараженого комара.

Протягом наступного десятиліття журналісти розглядали будь-які смерті, пов'язані з гробницею, як свідчення прокляття:

Протягом шести тижнів після смерті Карнарвона інший відвідувач гробниці, фінансист Джордж Джей Гулд, помер від аналогічної інфекції легень;

Через рік Г'ю Евелін Вайт, єгиптолог, який був присутній під час розкриття гробниці, наклав на себе руки, залишивши записку, де говорилося, що він став жертвою прокляття;

У 1924 році сер Арчибальд Дуглас Рід захворів наступного дня після рентгенографії мумії Тутанхамона та помер через три дні;

Через два роки Аарон Ембер, американський єгиптолог, який був присутній під час розкриття гробниці, загинув унаслідок пожежі в будинку.

У квітні 1928 року Артур Мейс, член групи розкопок Картера, помер, страждаючи від плевриту та пневмонії в останні роки свого життя.

У 1929 році Річард Бетел, секретар Карнарвона, помер за підозрілих обставин.

Золота жила

[ + – ] Артур Вейгалл працював кореспондентом Daily Mail і висвітлював відкриття гробниці Тутанхамона

"Для газет ці екзотичні смерті були золотою жилою, і вони почали рясніти історіями про прокляття Тутанхамона. Охочі до сенсацій репортери додавали до списку все нові й нові імена", — зазначила палеоантропологиня Елла Аль-Шамахі.

Більшість учених підкреслює, що багато інших людей, які відвідали гробницю або допомогли її виявити, прожили довге та здорове життя, включаючи Картера, який помер від лімфоми Ходжкіна в 1939 році у віці 64 років.

Однак коли канарка Картера була вбита в його будинку коброю, Вайгалл і тут звинуватив у цьому прокляття, повідомивши, що королівська кобра, така ж, як на головному уборі Тутанхамона, прийшла в будинок, щоб помститися.

"Насправді деякі зі смертей могли бути спровоковані бактеріями з гробниці, які вразили людей, які вже страждали на хронічні захворювання легень", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, що раніше вчені знайшли рештки дітей Тутанхамона. Як виявилося, весь цей час рештки двох мертвонароджених дочок царя були в його гробниці, і тільки зараз єгиптологи змогли провести ДНК і дізнатися всю правду.