Супроводжували батька в підземний світ. Археологи знайшли останки дітей Тутанхамона

Як виявилося, весь цей час знахідка була практично під носом у дослідників — у гробниці самого фараона.

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Відтоді, як британські археологи виявили загублену гробницю знаменитого правителя Тутанхамона, минуло майже 100 років. Обшукуючи Долину Царів, де поховані великі єгипетські фараони, Говард Картер розв'язав споконвічне питання про те, де лежав хлопчик-король стародавнього суспільства і вгамував інтерес багатьох людей, пише Express.

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З моменту первісного відкриття зроблено кілька проривів у дослідженнях гробниці Тутанхамона. Відкривши місце упокою Тутанхамона, Картер виявив муміфіковані останки двох дітей, але тоді технології ідентифікації ДНК не існувало, тому останки сховали.

[ + – ] Говард Картер — англійський археолог і єгиптолог, який здійснив у 1922 році в Долині Царів поблизу Луксора відкриття гробниці Тутанхамона

Їх назвали 317a і 317b, і кожен мав свій набір внутрішніх і зовнішніх трун у формі мумії, майже ідентичних по дизайну, але різняться за розміром.

Під час нового дослідження вчені зробили аналіз ДНК, який дуже сильно їх здивував. Як виявилось, ці дівчатка, найімовірніше, були дочками Тутанхамона. Обидві були мертвонародженими, одна у віці близько 4 місяців, друга майже доношена.

"У стародавньому світі рівень смертності немовлят та дітей був настільки високий, що це не дивно. Але те, що вони ретельно муміфіковані, загорнуті та покладені в ці труни і поміщені в гробницю їхнього батька, ось що незвичайно", — розповіла єгиптологиня Саліма Ікрам з Американського університету в Каїрі.

[ + – ] Той факт, що тіла дівчаток поховані разом із фараоном, вказує на те, що в цьому є не лише практична причина, а й ритуальна

Хоча вченим поки невідомо, чому дівчатка поховані поруч з Тутанхамоном, єгиптологиня докторка Джойс Тілдеслі заявила, що вони, найімовірніше, були якимись "захисницями" їхнього батька в потойбіччя. Стародавні єгиптяни були зацікавлені в тому, щоб успішно ввійти до потойбічного світу, і не стали б брати з собою тільки одну річ, щоб захистити себе в дорозі.

Зрештою, Тутанхамон знайдений похованим приблизно з 5000 предметів, всі з яких призначалися для супроводу його в потойбічне життя, і кожен мав якусь мету або функцію.

"Тутанхамон був дуже багатий, тому він спокійно міг дозволити окрему гробницю для своїх дочок. Тому той факт, що їхні тіла поховані разом із ним, вказує на те, що в цьому є не лише практична причина, а й ритуальна", — пояснила Тілдеслі.

[ + – ] Долина царів — скеляста ущелина в Єгипті, де за період Нового царства збудовані гробниці для фараонів

У давньоєгипетському мистецтві та культурі жінки часто виступали в ролі "захисниць" для своїх батьків.

"Поховання дівчаток означало щось більше, ніж просто талісмани, адже вони брали активну участь у подорожі їхнього батька в підземний світ", — підсумувала Тілдеслі.

Нагадаємо, що раніше єгиптологи зробили інше відкриття. Так вони дізналися, що при народженні Тутанхамон мав зовсім інше ім'я, і навіть єгиптяни називали його інакше. Насправді його "справжнє" ім'я було Тутанхатон, що означало "живе втілення Атона".