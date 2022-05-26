Таємниця хлопчика-короля. Вчені з'ясували справжнє ім'я найвідомішого фараона Тутанхамона

При народженні відомого фараона Стародавнього Єгипту назвали зовсім інакше, і стародавні єгиптяни називали його також іншим ім'ям.

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Фараон Тутанхамон, який є одним із найвідоміших фараонів, був представником XVIII династії правителів Стародавнього Єгипту. Він керував країною приблизно в 1334-1324 роках до нашої ери. Тутанхамон був одним із наймолодших фараонів, які померли в такому ранньому віці, адже на престол він зійшов, коли йому було лише 9 років. Науковці вважають, що насправді під час народження він отримав зовсім інше ім'я, а не те, під яким його знають зараз завдяки масовій культурі, повідомляє Express.

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Гробницю фараона Тутанхамона виявив археолог Говард Картер у 1922 році в Долині Царів. У ній було повно різноманітних артефактів і скарбів, і з того часу єгиптологи намагаються дізнатися більше про життя цього молодого фараона.

[ + – ] Гробницю фараона Тутанхамона виявив археолог Говард Картер у 1922 році в Долині Царів Фото: Express

Тутанхамон став правити Стародавнім Єгиптом після смерті батька — фараона Ехнатона, який проголосив головним божеством в Єгипті бога Атона та заборонив шанувати інших богів. Після смерті Ехнатона культ Атона було скасовано. Але ім'я цього бога безпосередньо стосується фараона Тутанхамона.

[ + – ] Долина царів — місце поховання багатьох фараонів Стародавнього Єгипту Фото: Express

"Цьому хлопчику-фараону при народженні дали ім'я не Тутанхамон. Насправді його назвали Тутанхатон", — каже єгиптологиня Джойс Тілдеслі.

За словами вченої, це ім'я означало "живе втілення Атона" та було дано дитині через поклоніння його батьків богу Атону. Але після того, як культ Атона був скасований, у Стародавньому Єгипті головним богом назвали бога Амона. Так, за словами Тілдеслі, молодий фараон змінив ім'я на Тутанхамон, тобто живе втілення Амона.

[ + – ] Зображення Атона над царським подружжям Тутанхамона та його дружини Анхесенамон Фото: wikipedia

"Але стародавні єгиптяни знали цього фараона зовсім під іншим ім'ям. Загалом у нього було їх цілих п'ять, і кожне певною мірою описувало суть його правління та прямий зв'язок із богами", — говорить Тілдеслі.

[ + – ] Похоронна маска Тутанхамона Фото: wikipedia

Останніми з п'яти імен фараона були Небхепераре та Тутанхамон. Ці імена згадуються в гробниці фараона.

"Нам цей фараон відомий як Тутанхамон, але стародавні єгиптяни знали його на ім'я Небхепераре, що можна перекласти, як "Ра, бог Сонця — король явищ", — каже вчена.

Але ще багато нерозгаданих таємниць пов'язані з фараоном Тутанхамоном. Наприклад, чому його гробниця є однією з найменших у Долині Царів? Хоча те, що вона була такою непомітною, допомогло уникнути її пограбування.

Також ще під час відкриття Говард Картер зауважив, що внутрішнє оздоблення гробниці не зовсім відповідає статусу похованої тут людини. Тут залишилися не зовсім якісні розписи, що помітно відрізняло її від гробниць інших фараонів.

[ + – ] Ще під час відкриття Говард Картер зауважив, що внутрішнє оздоблення гробниці не зовсім відповідає статусу похованої тут людини. Тут залишилися не зовсім якісні розписи, що помітно відрізняло її від гробниць інших фараонів Фото: Express

Нові дослідження показують, що гробницю закрили ще до того, як висохла фарба. Це говорить про те, що художники поспішали закінчити свою роботу швидше. Деякі вчені вважають, що гробницю просто не встигли привести в потрібний вигляд через ранню смерть фараона, адже йому було лише 19 років. Також існує думка, що наступний фараон Стародавнього Єгипту, Ейє, забрав собі справжню гробницю Тутанхамона, а для померлого наказав побудувати поспіхом створену конструкцію.

Фокус уже писав про те, що вчені показали оригінальні кольори фресок у найвідомішому храмі Стародавнього Єгипту.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що Тутанхамона шанували за його інвалідність.