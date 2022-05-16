Вчені показали оригінальні кольори фресок у найвідомішому храмі Стародавнього Єгипту (фото)

Під час реставраційних робіт вчені змогли побачити, як виглядали розписи на стінах храму бога Хнум, якому вже 2 тисячі років.

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Німецькі та єгипетські археологи продовжують проводити реставрацію відомого храму, присвяченого богу-творцю людини — Хнуму. Цей храм знаходиться в місті Есна, який розташований за 54 км від Луксора в Єгипті. Під час нових реставраційних робіт вчені виявили первісні кольори та розписи в одній із частин стародавнього храму, повідомляє Heritagedaily.

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[ + – ] Стародавні єгиптяни зображували бога Хнума з баранячою головою Фото: wikipedia

Стародавні єгиптяни вважали Хнума — богом-творцем, який створив людину з глини на гончарному колі. Також його вважали богом, який був охоронцем розливів Нілу. Це один із найраніших відомих науці єгипетських богів, який також був богом родючості.

[ + – ] Під час нових реставраційних робіт вчені виявили первісні кольори та розписи в одній із частин стародавнього храму Фото: Mummy

Деякі історичні записи свідчать, що його вважали й творцем деяких інших єгипетських богів. Хнум носив титули "Божественний Гончар" та "Владика, який створив речі із самого себе".

[ + – ] Храм Хнума в Есні Фото: wikipedia

Будівництво храму Хнума в Есні розпочалося ще у II столітті до н.е. за часів правління Птолемеїв, нащадків одного з воєначальників Олександра Македонського, який завоював Єгипет у IV столітті до н.е. Будівництво храму закінчилося тільки в I столітті н.е., коли Єгипет був під владою Римської імперії. Якраз частини храму, збудовані в римський період, збереглися найкраще.

[ + – ] Під час реставраційних робіт, вченим вдалося виявити оригінальні кольори та розписи під стелею біля входу до храму Фото: Mummy

Під час реставраційних робіт, вченим вдалося виявити оригінальні кольори та розписи під стелею біля входу до храму. Археологи змогли знайти зображення 46 грифів. У 20 з них є голови цього птаха, які представляють Верхній Єгипет, інші мають голову кобри й представляють Нижній Єгипет.

"Барвисті зображення та єгипетські написи, які нам вдалося очистити, постраждали за ці 2 тисячі років від величезного шару пилу", — каже єгипетський археолог Хішам Ель-Літі.

[ + – ] Храм Хнума в Есні Фото: wikipedia

Під час очищення однієї зі стін храму Хнума, вчені також виявили написи грецькою мовою, зроблені червоним чорнилом. Їх нанесли за часів правління римського імператора Доміціана (81-96 рр. н.е.). Напис містить інформацію про день і місяць давньоєгипетського календаря, і ця дата приблизно відповідає часу завершення будівництва храму.

Фокус вже писав про те, що давньоєгипетський фараон Піопі II покривав медом рабів, щоб відлякувати від себе мух.

Також вчені з'ясували, що забута в сховищі давньоєгипетська мумія виявилася священним птахом.