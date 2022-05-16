Вчені показали оригінальні кольори фресок у найвідомішому храмі Стародавнього Єгипту (фото)
Під час реставраційних робіт вчені змогли побачити, як виглядали розписи на стінах храму бога Хнум, якому вже 2 тисячі років.
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Німецькі та єгипетські археологи продовжують проводити реставрацію відомого храму, присвяченого богу-творцю людини — Хнуму. Цей храм знаходиться в місті Есна, який розташований за 54 км від Луксора в Єгипті. Під час нових реставраційних робіт вчені виявили первісні кольори та розписи в одній із частин стародавнього храму, повідомляє Heritagedaily.
Стародавні єгиптяни вважали Хнума — богом-творцем, який створив людину з глини на гончарному колі. Також його вважали богом, який був охоронцем розливів Нілу. Це один із найраніших відомих науці єгипетських богів, який також був богом родючості.
Деякі історичні записи свідчать, що його вважали й творцем деяких інших єгипетських богів. Хнум носив титули "Божественний Гончар" та "Владика, який створив речі із самого себе".
Будівництво храму Хнума в Есні розпочалося ще у II столітті до н.е. за часів правління Птолемеїв, нащадків одного з воєначальників Олександра Македонського, який завоював Єгипет у IV столітті до н.е. Будівництво храму закінчилося тільки в I столітті н.е., коли Єгипет був під владою Римської імперії. Якраз частини храму, збудовані в римський період, збереглися найкраще.
Під час реставраційних робіт, вченим вдалося виявити оригінальні кольори та розписи під стелею біля входу до храму. Археологи змогли знайти зображення 46 грифів. У 20 з них є голови цього птаха, які представляють Верхній Єгипет, інші мають голову кобри й представляють Нижній Єгипет.
"Барвисті зображення та єгипетські написи, які нам вдалося очистити, постраждали за ці 2 тисячі років від величезного шару пилу", — каже єгипетський археолог Хішам Ель-Літі.
Під час очищення однієї зі стін храму Хнума, вчені також виявили написи грецькою мовою, зроблені червоним чорнилом. Їх нанесли за часів правління римського імператора Доміціана (81-96 рр. н.е.). Напис містить інформацію про день і місяць давньоєгипетського календаря, і ця дата приблизно відповідає часу завершення будівництва храму.
Фокус вже писав про те, що давньоєгипетський фараон Піопі II покривав медом рабів, щоб відлякувати від себе мух.
Також вчені з'ясували, що забута в сховищі давньоєгипетська мумія виявилася священним птахом.