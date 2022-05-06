Жертва богові Тоту. Забута в сховищі давньоєгипетська мумія виявилася священним птахом

Забальзамованого птаха спочатку помилково прийняли за яструба. Однак, як показало нове дослідження, це був священний ібіс.

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За останні кілька місяців група дослідників з Корнелльського університету вивчала 1500-річного муміфікованого птаха, пише Live Science.

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Забальзамованого птаха спочатку помилково прийняли за яструба. Однак, як показало нове дослідження, насправді це був священний ібіс (лат. Threskiornis aethiopica), якого древні єгиптяни приносили в жертву під час своїх ритуалів поклоніння Тоту — богу мудрості, знань, вчених та Місяця.

Примітною деталлю є те, що не було жодних записів про те, коли мумія стала надбанням університету.

Одна з авторів дослідження Керол Енн Барсоді спочатку підозрювала, що мумія прибула у складі вантажу 1884 року, до якого входила людська мумія фіванського писаря Пенпі. Проте, провівши подальші дослідження, вона виявила, що жодні інші єгипетські артефакти не прибули разом із Пенпі.

У результаті вчені дійшли висновку, що мумія, найімовірніше, була частиною пожертвування 1930 року, зробленого випускником Корнелльського університету Джоном Рендольфом.

Процес дослідження

[ + – ] Стародавні єгиптяни приносили в жертву священного ібіса під час своїх ритуалів поклоніння Тоту

Щоб визначити, що це був за птах насправді, вчені провели комп'ютерну томографію (КТ) мумії. Сканування показало, що ногу тварини зламали до процесу муміфікації, проте пір'я та м'які тканини все ще збереглися.

Потім експерти проконсультувалися з Ванею Роуером, вченим, який спеціалізується на птахах і ссавцях у Корнелльському музеї хребетних, який ідентифікував останки як останки ібіса.

Однак це не особливо здивувало вчених, оскільки ібісів у Стародавньому Єгипті розводили у великій кількості через їхню популярність, часто їх використовували як підношення.

Важливо зазначити, що під час вивчення КТ фахівці не змогли побачити, як птах складений у його нинішню форму. Тільки використовуючи колекції вивчених шкур та скелетів музею, старанно копіюючи форму птиці, з'єднуючи частини разом, вони змогли дійти висновку, що голова ібісу вивернута та загнута назад до тіла.

"Грудина і грудна клітка також видалені — практика, яка не була поширена серед муміфікацій птахів", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті знайшли ритуальну кімнату та монети з Клеопатрою. Експерти змогли знайти ці чудові артефакти під час пошуку залишків величезного комплексу римської епохи.