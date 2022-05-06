Жертва богу Тоту. Забытая в хранилище древнеегипетская мумия оказалась священной птицей

Забальзамированную птицу изначально ошибочно приняли за ястреба. Однако, как показало новое исследование, на самом деле это был священный ибис.

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За последние несколько месяцев группа исследователей из Корнельского университета изучала 1500-летнюю мумифицированную птицу, пишет Live Science.

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Забальзамированную птицу изначально ошибочно приняли за ястреба. Однако, как показало новое исследование, на самом деле это был священный ибис (лат. Threskiornis aethiopica), которого древние египтяне приносили в жертву во время своих ритуалов поклонения Тоту — богу мудрости, знаний, ученых и Луны.

Примечательной деталью является то, что не было никаких записей о том, когда мумия стала достоянием университета.

Один из автор исследования Кэрол Энн Барсоди изначально подозревала, что мумия прибыла в составе груза 1884 года, в который входила человеческая мумия фиванского писца Пенпи. Однако, проведя дальнейшие исследования, она обнаружила, что никакие другие египетские артефакты не прибыли вместе с Пенпи.

В итоге, ученые пришли к выводу, что мумия, скорее всего, была частью пожертвования 1930 года, сделанного выпускником Корнельского университета Джоном Рэндольфом.

Процесс исследования

[ + – ] Древние египтяне приносили в жертву священного ибиса во время своих ритуалов поклонения Тоту

Чтобы определить, что это на самом деле была птица, ученые провели компьютерную томографию (КТ) мумии. Сканирование показало, что нога животного была сломана до процесса мумификации, однако перья и мягкие ткани все еще сохранились.

Затем эксперты проконсультировались с Ваней Роуэром, ученым специализировавшимся на птицах и млекопитающих в Корнеллском музее позвоночных, который идентифицировал останки как останки ибиса.

Однако это не особо удивило ученых, поскольку ибисов в Древнем Египте разводили в большом количестве из-за их популярности, часто их использовались в качестве подношений.

Важно отметить, что при изучении КТ специалисты не смогли увидеть, как птица была сложена в ее нынешнюю форму. Только при использовании коллекции изученных шкур и скелетов музея, тщательно копируя форму птицы, соединяя части вместе, они смогли прийти к выводу, что голова ибиса была вывернута и загнута назад к телу.

"Грудина и грудная клетка также были удалены — практика, которая не была распространена среди мумификаций птиц", — заключили специалисты.

Напомним, что ранее в Египте нашли ритуальную комнату и монеты с Клеопатрой. Эксперты смогли найти эти великолепные артефакты в ходе поиска остатков огромного комплекса римской эпохи.