Древние сокровища. В Египте нашли монеты с Клеопатрой и ритуальную комнату (фото)

Археологам удалось обнаружить эти ошеломляющие находки в ходе поиска остатков огромного комплекса римской эпохи.

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В ходе недавних раскопок на участке к западу от Александрии — портовом египетском городе на побережье Средиземного моря, команда египтологов раскопала огромный комплекс римской эпохи, включая свидетельства древней гончарной мастерской с остатками округлых сосудов, монет, статуэток и даже ритуальной комнаты, пишет Express.

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Это место относится к римскому периоду истории Египта, который начался около 30 года до н.э., но есть также свидетельства, указывающие на его использование в более поздний византийский период.

[ + – ] Команда египтологов раскопала огромный комплекс римской эпохи, включая свидетельства древней гончарной мастерской с остатками округлых сосудов, монет, статуэток и даже ритуальной комнаты

Также на этом участке были обнаружены два захоронения, в том числе беременная женщина, которые, как полагают, относятся к позднему Средневековью.

Кроме того, команда наткнулась на группу из 13 комнат, построенных из известняка, в том числе комнату для богослужений. По оценкам исследователей, они были построены в период правления Птолемеев. Внутри комнат было найдено несколько причудливых костей животных, принадлежащих свиньям, овцам, козам и рыбам, а также глиняные емкости с останками животных, которые, как полагают, использовались в качестве хранилища.

[ + – ] На полу находилось большое количество монет с изображениями Александра Македонского, греческого бога Зевса и последней египетской царицы Клеопатры

На полу находилось большое количество монет с изображениями Александра Македонского, греческого бога Зевса и последней египетской царицы Клеопатры — одной из самых известных фараонов. Археологи тщательно искали свидетельства недалеко от центра Александрии, где она родилась и правила. Однако ее гробница так и не была найдена за 2 000 лет после ее смерти. Многие полагают, что ее останки были уничтожены мощным землетрясением, которое обрушилось на побережье Греции в 365 году н.э.

Напомним, что в апреле этого года в Египте также обнаружили мастерскую по изготовлению амфор в которой находились разные артефакты, включая кухонные плиты, большое количество монет, терракотовые статуи и лодочный якорь.