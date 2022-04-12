В Египте нашли мастерскую по изготовлению амфор (фото)

Помимо амфор и керамики, в мастерской также были обнаружены разные артефакты, включая кухонные плиты, большое количество монет, терракотовые статуи и лодочный якорь.

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В ходе своего недавнего исследования к западу от Александрии (Египет), ученым удалось обнаружить мастерскую по изготовлению керамики (в основном амфор), относящуюся к ранним римским временам, пишет Heritage Daily.

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Доктор Мостафа Вазири, глава Службы древностей Египта сообщил, что обнаруженная мастерская состоит из группы печей, две из которых высечены в скале. Один из них находится в хорошем состоянии и имеет сводчатый вход с западной стороны, через который гончары входили в печь для укладки амфор.

[ + – ] Экспертам также удалось обнаружить еще одно здание, расположенное к югу от этих двух печей, которое использовалось для хранения повседневной утвари

Вазири отметил, что ранние свидетельства указывают на то, что эта мастерская использовалась и в более поздние времена, поскольку на северном участке была создана печь для обжига извести, которая может относиться к византийскому времени.

Экспертам также удалось обнаружить еще одно здание, расположенное к югу от этих двух печей, которое использовалось для хранения повседневной утвари.

Кроме того, находка включает группу из примерно 30 помещений, построенных из известняка, датируемых периодом династии Птолемеев, использовавшихся для различных целей, таких как временное жилье для рабочих и кухни, в которых были найдены мельницы, амфоры, гири различных типов и веретена.

[ + – ] Обнаруженные монеты и статуи

Одно из помещений предназначалась для приготовления и продажи пищи, так как под полом комнаты были найдены остатки амфор с рыбьими костями, кухонные плиты и большое количество монет.

В еще одной комнате, использовавшейся для ритуалов, специалисты нашли платформу, поднятую над полом зала, на которой находились части терракотовых статуй в плохом состоянии, одна из них — бог Гарпократ.

Археологи также нашли части терракотовых статуй, изображающих божеств и женщин, амулет бога Беса, фрагмент статуи, связанной с плодородием, а также части рыболовных крючков, которыми пользовались жители этого района, и лодочный якорь.

Напомним, что ранее археологи смогли получить запах содержимого древнеегипетских амфор. Что интересно, ученым удалось это сделать даже не открывая сосуды, с помощью метода масс-спектрометрии.