У Єгипті знайшли майстерню з виготовлення амфор (фото)

Крім амфор та кераміки, в майстерні також знайшли різні артефакти, включаючи кухонні плити, велику кількість монет, теракотові статуї та човновий якір.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Під час свого недавнього дослідження на захід від Олександрії (Єгипет), вченим вдалося знайти майстерню з виготовлення кераміки (в основному амфор), що належить до ранніх римських часів, пише Heritage Daily.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Доктор Мостафа Вазірі, голова Служби старожитностей Єгипту повідомив, що виявлена майстерня складається з групи печей, дві з яких висічені у скелі. Одна з них знаходиться в хорошому стані й має склепінний вхід із західного боку, через який гончарі входили в піч для укладання амфор.

[ + – ] Експертам також вдалося знайти ще одну будівлю, розташовану на південь від цих двох печей, яку використовували для зберігання повсякденного начиння

Вазірі зазначив, що ранні свідчення вказують на те, що цю майстерню використовували й в пізніші часи, оскільки на північній ділянці створено піч для випалення вапна, яка може належати до візантійського часу.

Експертам також вдалося знайти ще одну будівлю, розташовану на південь від цих двох печей, яку використовували для зберігання повсякденного начиння.

Крім того, знахідка включає групу з приблизно 30 приміщень, побудованих з вапняку, датованих періодом династії Птолемеїв, що використовували для різних цілей, таких як тимчасове житло для робітників та кухні, в яких знайшли млини, амфори, гирі різних типів та веретена.

[ + – ] Знайдені монети та статуї

Одне з приміщень було для приготування та продажу їжі, оскільки під підлогою кімнати знайшли залишки амфор з риб'ячими кістками, кухонні плити й велику кількість монет.

Ще в одній кімнаті, що використовували для ритуалів, фахівці знайшли платформу, підняту над підлогою зали, на якій були частини теракотових статуй у поганому стані, одна з них — бог Гарпократ.

Археологи також знайшли частини теракотових статуй, що зображають божеств та жінок, амулет бога Беса, фрагмент статуї, пов'язаної з родючістю, а також частини рибальських гачків, якими користувалися мешканці цього району, та човновий якір.

Нагадаємо, що раніше археологи змогли отримати запах вмісту давньоєгипетських амфор. Що цікаво, вченим вдалося це зробити, навіть не відкриваючи посудини, за допомогою методу мас-спектрометрії.