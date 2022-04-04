Запах Єгипту. Вченим вдалося "понюхати" вміст давньоєгипетських амфор, не відкриваючи їх

Досліджені посудини містили продукти, необхідні для підтримки "жителів" гробниці в потойбіччі — рибу, фрукти й бальзам з бджолиного воску.

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Групі дослідників з Пізанського університету вдалося розкрити вміст десятків посудин, закритих понад три тисячоліття, пише Ancient Origins.

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Результати аналізу засновані на дослідженні 50 посудин і амфор, що зберігають в Єгипетському музеї в Турині — найбільшому після Каїрського музею зібранні єгипетських старожитностей у світі. Посудини належать до похоронного інвентарю гробниці царського архітектора Кха та його дружини Меріт, яку знайшов у 1906 році італійський археолог Ернесто Скіапареллі в некрополі Дейр-ель-Медіна.

Аналіз запаху

Ціль полягала в тому, щоб з'ясувати, що всередині цих алебастрових посудин, не порушуючи їхню герметичність. І це вдалося завдяки використанню технології, яку зазвичай застосовують у галузі медицини для вивчення виявлення забруднювачів повітря.

[ + – ] Одна з амфор, вміст якої проаналізували за допомогою мас-спектрометра

Хімік Іларія Дегано та її колеги помістили різні посудини, наповнені гнилими залишками стародавньої їжі, в пластикові пакети на кілька днів, щоб зібрати леткі молекули. Потім для ідентифікації компонентів, які утворюють аромати, команда використовувала мас-спектрометр, який дозволяє зберегти цілісність останків.

У результаті вони знайшли залишки бальзамів і мазей, що використовують у косметичних продуктах, зокрема бджолиний віск, а також залишки риби та леткі молекули, присутність яких дозволяє припустити, що в посудинах було ячмінне борошно або навіть пиво, оскільки знайшли сполуки, типові для бродіння злаків.

Надгробок архітектора Аменхотепа III з XVIII династії — Кха та його дружини Меріт — є найповнішим і найбагатшим похоронним інвентарем, що зберігся за межами Єгипту.

У 1906 році, під час робіт для усунення зсуву ґрунту, Скіапареллі знайшов щось на кшталт рову, який вів до кількох галерей, замурованих кам'яними стінами, а після їхнього руйнування відкрив гробницю з її скарбами. Всередині було понад 650 предметів, зокрема саркофаги подружжя.

Нагадаємо, що нещодавно археологи виявили останки фараона Секененра Таа II. Що здивувало вчених найбільше, то це жахливі травми на обличчі імператора, що вказують на насильницьку смерть.