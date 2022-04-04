Запах Египта. Ученым удалось "понюхать" содержимое древнеегипетских амфор, не открывая их

Изученные сосуды содержали продукты, необходимые для поддержания "обитателей" гробницы в загробной жизни — рыба, фрукты и бальзам из пчелиного воска.

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Группе исследователей из Пизанского университета удалось раскрыть содержимое десятков сосудов, которые были закрыты более трех тысячелетий, пишет Ancient Origins.

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Результаты анализа основаны на исследовании 50 сосудов и амфор, хранящихся в Египетском музее в Турине — самом большом после Каирского музея собрании египетских древностей в мире. Сосуды относятся к погребальному инвентарю гробницы царского архитектора Кха и его жены Мерит, обнаруженной в 1906 году итальянским археологом Эрнесто Скиапарелли в некрополе Дейр-эль-Медина.

Анализ запаха

Цель состояла в том, чтобы выяснить, что содержится в этих алебастровых сосудах, не нарушая их герметичности. И это было достигнуто благодаря использованию технологии, которая обычно применяется в области медицины для изучения обнаружения загрязнителей воздуха.

[ + – ] Одна из амфор, содержимое которой было проанализировано с помощью масс-спектрометра

Химик Илария Дегано и ее коллеги поместили различные сосуды, наполненные гнилыми остатками древней пищи, в пластиковые пакеты на несколько дней, чтобы собрать летучие молекулы. Затем для идентификации компонентов, создающих ароматы, команда использовала масс-спектрометр, который позволяет сохранить целостность останков.

В результате они нашли остатки бальзамов и мазей, используемых в косметических продуктах, включая пчелиный воск, а также остатки рыбы и летучие молекулы, присутствие которых позволяет предположить, что в сосудах содержалась ячменная мука или даже пиво, поскольку были обнаружены соединения, типичные для брожения злаков.

Надгробие архитектора Аменхотепа III из XVIII династии — Кха и его жены Мерит является самым полным и богатым погребальным инвентарем, сохранившимся за пределами Египта.

В 1906 году, во время работ по устранению оползня, Скиапарелли обнаружил своего рода ров, который вел к ряду галерей, замурованных каменными стенами, а после их разрушения открыл гробницу с ее сокровищами. Внутри находилось больше 650 предметов, в том числе саркофаги супругов.

Напомним, что недавно археологи обнаружили останки фараона Секененра Таа II. Что удивило ученых больше всего, так это ужасные травмы на лице правителя, указывающие на насильственную смерть царя.