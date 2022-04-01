Жорстокість вражає. Археологи знайшли останки фараона із жахливими травмами обличчя (фото)

Зовнішній вигляд мумії доводить, що Секененра Таа II помер насильницькою смертю, а відсутність ран на руках свідчить, що він не захищався.

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Гробниця DB-320 (TT-320) в Дейр ель-Бахрі містить незвичайну колекцію давньоєгипетських мумій, включаючи приблизно 11 фараонів, яких знайшли в 1881, пише Express.

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Поряд із легендарними царями, такими як Рамзес II Великий та Сеті I у Стародавньому Єгипті був й інший не менш таємничий фараон — Секененра Таа II. Напис на його труні свідчить "Секененра Хоробрий", але археологи не могли повірити своїм очам, виявивши те, що було всередині поховання.

"Поглянувши на обличчя, можна побачити, що його ніс, очі й перенісся — дуже спотворені. Секененра — єдина з будь-яких знайдених мумій з такими серйозними травмами", — розповів патологоанатом доктор Річард Шепард.

[ + – ] Напис на труні правителя каже "Секененра Хоробрий", але археологи не могли повірити своїм очам, побачивши те, що знаходилося всередині поховання

Шепард також вказав на дві рани з правого боку голови мумії. Вчені вважають, що зовнішня частина черепа Секененра відламалася, коли на нього напали зі зброєю. Проведений розтин показав, що Секененра помер від поранень, завданих ударами сокири.

Як зазначають вчені, невідомо, чи загинув цар на полі битви, чи став жертвою якоїсь змови. Зовнішній вигляд мумії доводить, що він помер насильницькою смертю, коли йому було близько 40 років. Двоє чи троє людей, чи то вбивці, чи солдати, мабуть, оточили й вбили його до того, як прийшла допомога.

Удар сокири відірвав частину його лівої щоки, оголив зуби й зламав щелепу, інший удар серйозно пошкодив череп, а кинджал або спис розсік чоло з правого боку, трохи вище за очі. Його тіло залишалося лежати там, де воно впало, протягом деякого часу, а коли фараона знайшли, почалося розкладання, і бальзамувати його довелося настільки швидко, наскільки це було можливо.

[ + – ] Проведене вченими КТ показало, що руки царя в "трупному спазмі", завмерши у своєму положенні в момент смерті

Відсутність ран на руках Секененра свідчить про те, що він не зміг захиститися. Проведене вченими КТ показало, що руки царя в "трупному спазмі", завмерши у своєму положенні в момент смерті. Як стверджують експерти, цей вид спазму зазвичай торкається рук і кінцівок осіб, які зазнали насильницької смерті, й чию нервову систему порушено в момент смерті. Також вчені не відкидають і того, що фараона піддано церемоніальній карі після невдалої битви з гіксосами.

Нагадаємо, що раніше єгиптологи з'ясували один цікавий факт із життя фараона Тутанхамона. Як виявилося, стародавні єгиптяни шанували царя через його фізичні вади. У Стародавньому Єгипті поважали людей з обмеженими можливостями, а інвалідність вважали божественною ознакою.