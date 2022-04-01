Жестокость поражает. Археологи нашли останки фараона с ужасными травмами лица (фото)

Внешний вид мумии доказывает, что Секененра Таа II умер насильственной смертью, а отсутствие ран на руках говорит о том, что он не защищался.

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Гробница DB-320 (TT-320) в Дейр эль-Бахри содержит необыкновенную коллекцию древнеегипетских мумий, включая примерно 11 фараонов, которые были обнаружены в 1881 году, пишет Express.

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Наряду с легендарными царями, такими как Рамсес II Великий и Сети I в Древнем Египте был и другой не менее таинственный фараон — Секененра Таа II. Надпись на его гробу гласит "Секененра Храбрый", но археологи не могли поверить своим глазам, обнаружив то, что находилось внутри захоронения.

"Взглянув на лицо можно увидеть, что его нос, глаза и переносица — очень искажены. Секененра — единственная из когда-либо найденных мумий с такими серьезными травмами", — рассказал патологоанатом доктор Ричард Шепард.

[ + – ] Надпись на гробу правителя гласит "Секененра Храбрый", но археологи не могли поверить своим глазам, обнаружив то, что находилось внутри захоронения

Шепард также указал на две раны на правой стороне головы мумии. Ученые считают, что внешняя часть черепа Секененра отломилась, когда на него напали с оружием. Проведенное вскрытие показало, что Секененра умер от ранений, причиненных ударами топора.

Как отмечают ученые, неизвестно, пал ли царь на поле битвы или стал жертвой какого-то заговора. Внешний вид мумии доказывает, что правитель умер насильственной смертью, когда ему было около 40 лет. Два или три человека, будь то убийцы или солдаты, должно быть, окружили и убили его до того, как подоспела помощь.

Удар топора оторвал часть его левой щеки, обнажил зубы и сломал челюсть, другой удар серьезно повредил череп, а кинжал или копье рассекли лоб с правой стороны, немного выше глаза. Его тело оставалось лежать там, где оно упало, в течение некоторого времени, а когда фараона нашли, началось разложение, и бальзамирование пришлось выполнить настолько быстро, насколько это было возможно.

[ + – ] Проведенное учеными КТ показало, что руки царя находятся в "трупном спазме", застыв в своем положении в момент смерти

Отсутствие ран на руках Секененра говорит о том, что он не смог защититься. Проведенное учеными КТ показало, что руки царя находятся в "трупном спазме", застыв в своем положении в момент смерти. Как утверждают эксперты, этот вид спазма обычно затрагивает руки и конечности лиц, которые подверглись насильственной смерти и чья нервная система была нарушена в момент смерти. Также ученые не исключают и того, что фараон был подвергнут церемониальной казни после неудачной битвы с гиксосами.

Напомним, что ранее египтологи выяснили один интересный факт из жизни фараона Тутанхамона. Как оказалось, древние египтяне почитали царя из-за его физических проблем. В Древнем Египте уважали людей с ограниченными возможностями, для них инвалидность считалась божественным свойством.