Докрутились: ученые предупредили брейк-дансеров о развитии опасной болезни

Брейк-данс является довольно тяжелым видом танцев, требующим значительной гибкости и физической выносливости. Однако помимо усталости, ученые выяснили, что он также способен приводить к развитию опасной болезни головы, начинающейся с выпадения волос.

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Врачи выявили редкое заболевание, которое может представлять уникальный риск для брейк-дансеров, особенно для тех, кто часто выполняет вращения головой. Это состояние получило название "шишка брейк-дансера". Оно проявляется в виде заметной выпуклости на коже головы, часто сопровождающейся болезненностью и выпадением волос, пишет Medical Xpress.

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Хотя брейк-данс известен своими физически сложными движениями, повторяющееся напряжение, вызванное прямым давлением на голову во время хедспинов, делает танцоров особенно уязвимыми к этому заболеванию. Брейк-дансеры подвержены различным видам травм, как отмечают авторы отчета, опубликованного в журнале BMJ Case Reports.

Физические нагрузки, связанные с этим искусством, приводят к частым вывихам, растяжениям и тендинитам. В более серьезных случаях также отмечаются травмы головы и мозга, например субдуральные гематомы, при которых кровь скапливается между мозгом и черепом. Еще одно связанное с этим заболевание — "синдром чрезмерного брейкданса", который включает в себя различные травмы от чрезмерной активности, включая синдром запястного канала и воспаление сухожилий (теносиновит), а также проблемы с кожей головы, такие как выпадение волос и раздражение.

В одном из таких случаев речь шла о мужчине в возрасте около 30 лет, который занимался брейкдансом более 19 лет и часто выполнял хедспины. По его словам, он занимался около 1,5 часа за сеанс пять раз в неделю, оказывая длительное давление на голову в течение семи минут. Несмотря на выпадение волос и появление шишки, танцор продолжал заниматься, пока шишка не увеличилась в размерах, а кожа головы не стала нежной. Сканирование головы мужчины выявило утолщение кожи, тканей и черепа вокруг шишки, но, к счастью, признаков рака обнаружено не было, что было подтверждено биопсией. Хирургическое удаление шишки принесло облегчение, хотя окружающие ткани остались уплотненными. После операции мужчина выразил удовлетворение результатами, так как ему снова стало удобно появляться на публике без шапки.

Это заболевание остается редким, в медицинской литературе зафиксирован лишь один случай. Поэтому полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью, заявили ученые. Однако они также подчеркивают важность распознавания хронических заболеваний кожи головы у брейк-дансеров, добавляя, что хирургическое вмешательство может послужить эффективным вариантом лечения для тех, кто страдает от этой проблемы.

Их исследование пролило свет на потенциальные и неизученные долгосрочные последствия брейк-данса для организма, особенно для головы, повышая осведомленность тех, кто занимается подобной деятельностью. Хотя брейк-дансеры часто сталкиваются с многочисленными рисками травм, воздействие на кожу при постоянном вращений головы говорит о необходимости профилактических мер или альтернатив в тренировках для минимизации рисков серьезных и долгосрочных повреждений.

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