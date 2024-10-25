В шляпе и розовом бикини: Бритни Спирс станцевала на камеру (видео)

Певица не первый раз публикует кадры своих танцев. Новое видео Бритни Спирс стала хитом среди 41,9 миллионов ее поклонников, собрав более 87,8 тысяч лайков.

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Знаменитая американская певица Бритни Спирс устроила страстное представление, демонстрируя свои последние танцевальные движения. Соответствующим роликом 24 октября звезда поделилась с миллионами своих поклонников в Instagram.

42-летняя исполнительница хита Toxic в неоново-розовом бикини и черной шляпе, декорированной белым шнурком, устроила зажигательные танцы у себя дома. Ее золотистые локоны были распущены и развевались в воздухе, когда она кружилась по комнате. Спирс украсила себя красными браслетами и золотой цепочкой с маленькой подвеской.

В подписи к видео Бритни описала некоторые из своих татуировок: "Я сделала это редактирование задом наперед!!! Иврит читается справа налево, и это их язык и то, как они говорят!!! У меня на шее написано на иврите "Мем Хей Шин", что означает "исцеление, сила и хорошее здоровье"!!! Это происходит от 72 имен Бога!!!"

Певица Womanizer добавила: "Доказано, что чтение этих слов и размышление над ними меняют жизни людей и творят чудеса!!! Я изучала это, когда была моложе, но уже давно не занималась!!! Но я чувствую, что сейчас в моей жизни происходит что-то духовное, и я делюсь этим, потому что на самом деле было время в моей жизни, когда я была действительно религиозна, но, честно говоря, возможно, слишком религиозна!!!"

Известно, что артистка была крещена как баптистка и в детстве пела в церковном хоре, но несколько раз меняла свою религиозную принадлежность. Еще в августе 2021 года она объявила, что приняла католичество. Ее мать Линн, сестра Джейми Линн и племянницы Мэдди Олдридж, Айви Джоан Уотсон также являются католичками. Год спустя, 5 сентября 2022 года, она заявила, что больше не верит в Бога: "Я больше не верю в Бога из-за того, как со мной обращались мои дети и моя семья".

Клип Спирс стал хитом среди 41,9 миллионов ее поклонников, собрав более 87,8 тысяч лайков, но звезда отключила комментарии к посту.

Недавно, 11 октября, Фокус писал о том, что Бритни Спирс столкнулась с финансовым кризисом. Друзья опасаются, что капитал певицы сокращается, а она не останавливается и продолжает тратить деньги.