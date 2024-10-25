У капелюсі та рожевому бікіні: Брітні Спірс станцювала на камеру (відео)

Співачка не вперше публікує кадри своїх танців. Нове відео Брітні Спірс стала хітом серед 41,9 мільйона її шанувальників, зібравши понад 87,8 тисячі лайків.

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Знаменита американська співачка Брітні Спірс влаштувала пристрасну виставу, демонструючи свої останні танцювальні рухи. Відповідним роликом 24 жовтня зірка поділилася з мільйонами своїх шанувальників в Instagram.

42-річна виконавиця хіта Toxic у неоново-рожевому бікіні та чорному капелюсі, декорованому білим шнурком, влаштувала запальні танці у себе вдома. Її золотисті локони були розпущені і майоріли в повітрі, коли вона кружляла кімнатою. Спірс прикрасила себе червоними браслетами і золотим ланцюжком з маленькою підвіскою.

У підписі до відео Брітні описала деякі зі своїх татуювань: "Я зробила це татуювання задом наперед!!! Іврит читається справа наліво, і це їхня мова і те, як вони говорять!!! У мене на шиї написано на івриті "Мем Хей Шин", що означає "зцілення, сила і хороше здоров'я"!!! Це походить від 72 імен Бога!!!"

Співачка Womanizer додала: "Доведено, що читання цих слів і роздуми над ними змінюють життя людей і творять чудеса!!! Я вивчала це, коли була молодшою, але вже давно не займалася!!! Але я відчуваю, що зараз у моєму житті відбувається щось духовне, і я ділюся цим, тому що насправді був час у моєму житті, коли я була справді релігійною, але, чесно кажучи, можливо, занадто релігійною!!!"

Відомо, що артистку охрестили як баптистку й у дитинстві вона співала в церковному хорі, але кілька разів змінювала свою релігійну приналежність. Ще в серпні 2021 року вона оголосила, що прийняла католицтво. Її мати Лінн, сестра Джеймі Лінн і племінниці Медді Олдрідж, Айві Джоан Вотсон також є католичками. Рік потому, 5 вересня 2022 року, вона заявила, що більше не вірить у Бога: "Я більше не вірю в Бога через те, як зі мною поводилися мої діти та моя сім'я".

Кліп Спірс став хітом серед 41,9 мільйона її шанувальників, зібравши понад 87,8 тисячі лайків, але зірка відключила коментарі до посту.

Нещодавно, 11 жовтня, Фокус писав про те, що Брітні Спірс зіткнулася з фінансовою кризою. Друзі побоюються, що капітал співачки скорочується, а вона не зупиняється і продовжує витрачати гроші.