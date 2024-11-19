Здоровье почти даром: ученые рассказали о растительной диете, которая помогает экономить

Некоторых людей отпугивает дорогая репутация различных диет, из-за чего они решают жертвовать своим здоровьем ради экономии денег. Пытаясь развеять подобные мифы, ученые определили самую дешевую и эффективную диету, которая выводит финансы в плюс.

Новое исследование ученых показало весомые финансовые и медицинские преимущества перехода на веганскую диету. Вопреки мнению о дороговизне растительного питания, результаты их работы свидетельствуют о значительной экономии по сравнению с другими диетами, такими как средиземноморская. В течение года веганская диета может сэкономить почти 900 долларов по сравнению со средиземноморской, что составляет примерно 2,40 доллара в день, пишет Study Finds.

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, учеными тщательно анализировались расходы на продукты 62 участников со средним возрастом 57 лет, среди которых было 77% женщин и 23% мужчин. Участники следовали веганской и средиземноморской диетам в течение 16 недель, разделенных периодом перезагрузки.

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В веганском плане питания особое внимание уделялось низкокалорийным цельным продуктам, таким как фрукты, овощи, зерновые и бобовые, а средиземноморская диета соответствовала установленному протоколу PREDIMED, богатому оливковым маслом, рыбой и нежирными белками. Ученые выяснили, что экономия возникла в основном за счет отказа от мяса, что сократило расходы почти на 3 доллара в день. Несмотря на увеличение расходов на заменители мяса на 50 центов и незначительное увеличение расходов на овощи и зерновые, они были перевешены сокращением расходов на молочные продукты и жиры.

В исследовании использовался план экономного питания Министерства сельского хозяйства США для точного отслеживания расходов. Доктор Хана Кахлеова, ведущий автор исследования и директор по клиническим исследованиям Комитета врачей за ответственную медицину, подчеркнула двойную пользу веганской диеты. Она отметила, что она может снизить расходы на продукты на 870 долларов в год по сравнению со средиземноморской диетой и на 650 долларов по сравнению с обычным питанием, а также при этом укрепить здоровье.

Кахлеова подчеркнула, что такие изменения в рационе могут помочь смягчить такие заболевания, как ожирение, диабет второго типа и болезни сердца. Интересно, что стоимость средиземноморской диеты оставалась стабильной на протяжении всего исследования, несмотря на ее репутацию дорогостоящей. Эта стабильность говорит о том, что ее кажущаяся дороговизна может быть больше мифом, чем реальностью, хотя она по-прежнему остается более дорогим вариантом по сравнению с веганским подходом, считают авторы.

Поскольку цены на продукты продолжают расти, это исследование подчеркивает, что полноценное питание не обязательно должно быть дорогим. Выбор в пользу растительного образа жизни — это практичный способ улучшить как финансовое, так и физическое благополучие, заявили ученые.

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