Порция стресса: ученые выяснили, какая диета усугубляет состояние нашего психического здоровья

Питание является не просто способом подзарядиться в течении рабочего дня для всех людей, но и ритуалом, приносящим им положительные эмоции. Однако если одна диета помогает нам справляться с трудностями, то другая усугубляет их, считают ученые.

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Недавнее исследование Бингемтонского университета штата Нью-Йорк показало, что соблюдение средиземноморской диеты может помочь снизить уровень стресса по сравнению с традиционной западной диетой. О том как обычные изменения в питании способны помочь справляться с ежедневными психологическими трудностями, пишет News Medical.

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Исследование, проведенное под руководством Лины Бегдаче, доцента кафедры здоровья и велнеса, и опубликованое в журнале Nutrition and Health, показало, как обычная диета может влиять на восприятие нами стресса и успешность управления им.

Средиземноморская диета, в которой особое внимание зачастую уделяется растительной пище, полезным жирам и разнообразию натуральных цветов, резко контрастирует с западной диетой, известной своими высокогликемическими и обработанными продуктами. И хотя первая имеет целый ряд научно-подтвержденных преимуществ, вторая завоевала сердца миллиардов людей по всему миру из-за своей доступности и вкусовых качеств, значительно повлияв на глобальную эпидемию ожирения.

Исследование показало, что соблюдение средиземноморской диеты связано с более низким уровнем воспринимаемого стресса и психического расстройства у людей. И наоборот, западная диета, богатая переработанными продуктами, коррелировала с более высоким уровнем воспринимаемого стресса и психического расстройства. Чтобы изучить влияние этих диет на стресс, Бегдаш и ее команда опросили более 1 500 человек, оценив их пищевые привычки и уровень воспринимаемого стресса.

Для анализа данных была использована модель машинного обучения, которая подтвердила существующую связь между средиземноморской диетой и снижением уровня стресса. Результаты исследования являются довольно важными, так как заполняют пробел в существующей научной литературе, которая в основном сосредоточена на том, как стресс влияет на выбор диеты, а не на том, как диета влияет на его восприятие, считают авторы. Это исследование не только является очередным научным трудом, описывающим более широкие преимущества средиземноморской диеты для здоровья, но также раскрывает ее потенциал для облегчения проблем ментального характера, которые могут способствовать развитию психических расстройств без надлежащего реагирования. Как отмечает Бегдаш, подобная диета может помочь уменьшить негативные аспекты стресса и одновременно усилить положительные защитные свойства от его влияния, что является простым и доступным способом контроля над внешними факторами, влияющими на нашу психику.

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