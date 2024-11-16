Особенности, притягивающие успех: ученые назвали черты характера, ответственные за карьерный рост

Хотя генетика является ключевым моментом закладывания в нас различных качеств, которые выстраивают нашу жизнь, окружение порой имеет более важную роль в этом. Так, ученые определили черты характера успешных людей, которые оказались сильнее генов.

Генетические исследования ученых уже не раз подчеркивают значительную роль "некогнитивных навыков" в определении жизненных результатов, отмечая, что эти черты могут быть не менее, а то и более важными, чем интеллектуальные способности. Такие некогнитивные навыки, как настойчивость, мотивация, самоконтроль, эмоциональная стабильность, любознательность и организованность, вносят существенный вклад в получение образования, успех в карьере и даже в продолжительность жизни, пишет PsyBlog.

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Недавнее крупномасштабное исследование ученых, опубликованное в журнале Nature Genetics и в котором приняли участие 1,5 миллиона человек, показало, что 57% генетического влияния на успех в учебе обусловлено некогнитивными способностями, и только 43% приходилось на них. Доктор Дэниел Белски, соавтор исследования, отметил неожиданный результат научной работы: "Оказалось, что совсем некогнитивные навыки вносят такой же вклад в наследуемость успеваемости, как и когнитивные способности". Это открытие раскрывает широкую генетическую архитектуру, влияющую на навыки, которые имеют решающее значение для личного и профессионального развития.

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Профессор Пейдж Харден, другой соавтор исследования, более подробно остановилась на этих навыках, связав их генетические маркеры с чертами, ассоциирующимися со зрелостью, социальной компетентностью и снижением рискованного поведения. Однако исследование также показало, что эти же генетические маркеры могут предрасполагать людей к психическим расстройствам, таким как ОКР, биполярное расстройство и шизофрения. Это явление, известное как плейотропия, отчетливо демонстрирует и обоюдоострую природу генетических признаков.

Результаты исследования также указали на важную оговорку: в то время как генетика является основой, факторы окружающей среды и общества остаются важными. Профессор Харден отметила, что генетическое влияние всегда должно восприниматься через призму истории и социальных структур. Данная научная работа вносит важный вклад в продолжающуюся научную дискуссию о балансе между генетическим и средовым влиянием на человеческий потенциал.

Другие исследования показали, что такие черты, как смелость и самодисциплина, часто превосходят IQ в прогнозировании академических и профессиональных достижений. Кроме того, образовательные мероприятия, направленные на развитие этих некогнитивных навыков, эффективно улучшают долгосрочные результаты, что говорит о том, что эти способности можно воспитать в людях, в отличии от генетически заложенных моментов.

Исследования в области поведенческой генетики и психологии продолжают расширять эти знания, выявляя сложные взаимосвязи между наследственными чертами и жизненным опытом. Например, генетика обусловливает около 50% различий в чертах личности, но жизненные обстоятельства часто определяют, как эти черты проявляются в поведении. Поэтому, хотя врожденные характеристики задают отправную точку, личные усилия и поддержка общества остаются ключевыми для полной реализации их потенциала.

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