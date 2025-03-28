Передают ожирение по наследству: ученые обнаружили опасность для детей полных матерей

Недавнее исследование показало, что здоровье и образ жизни матери могут оказать огромное влияние на склонность ребенка к ожирению во взрослом возрасте. В ходе научной работы были проанализированы данные более 17 000 человек, родившихся в течение одной недели в марте 1958 года в Англии, Шотландии и Уэльсе. Результаты показали, что ожирение и курение матери во время беременности значительно повышали вероятность того, что дети будут страдать ожирением в возрасте 16 и 42 лет.

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Об этом пишет UPI.

Эти результаты подчеркивают устойчивое влияние материнских факторов на траекторию веса ребенка вплоть до зрелого возраста. Исследователи подчеркивают, что эти факторы были столь же сильны и распространены еще до начала нынешней эпидемии ожирения.

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Женщины, беременные двойней, оказались в опасности: что обнаружили ученые

Результаты исследования, проведенного Гленной Найтингейл и ее командой из Эдинбургского университета, согласуются с предыдущими научными работами, в которых материнское поведение рассматривалось как сильный индикатор детского ожирения. Например, исследование 2019 года, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показало, что вероятность развития ожирения у детей, рожденных от матерей, страдавших ожирением во время беременности, увеличивается на 264%.

Кроме того, курение матерей было связано с повышенным риском избыточного веса у детей. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало значительную связь между курением матерей во время беременности и избыточным весом у детей в возрасте 7 лет, причем наблюдалась четкая зависимость "доза-ответ".

Помимо ожирения и курения, другие привычки матери могут неожиданным образом повлиять на здоровье ребенка в долгосрочной перспективе. Например, постоянное недосыпание во время беременности связано с изменением метаболизма у детей, а хронический стресс может нарушить развитие мозга плода и гормональный баланс, повышая склонность к эмоциональному питанию и набору веса в более позднем возрасте.

Чрезмерное употребление алкоголя и неправильное питание во время беременности также могут программировать систему регуляции аппетита ребенка, подталкивая его к нездоровому питанию по мере роста. Даже ограниченная физическая активность будущих матерей была связана с большим накоплением жира у потомства в подростковом возрасте, что намекает на глубокие и далеко идущие последствия выбора образа жизни, сделанного задолго до первых шагов ребенка.

Эти данные свидетельствуют о том, что факторы ранней жизни, в частности здоровье матери и выбор образа жизни, играют решающую роль в определении риска ожирения в последующей жизни. Устранение этих факторов путем целенаправленного вмешательства во время беременности и в раннем детстве может сыграть решающую роль в борьбе с эпидемией ожирения.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.