60 лет чужой жизни: мужчину перепутали в роддоме и он рос в бедности вместо достатка

В 2013 году стало известно, что двое японцев были подменены при рождении в марте 1953 года. Один из них вырос в бедности, а другой в обеспеченной семье, не подозревая, что их судьбы могли быть совершенно иными.

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Ошибка, совершенная в роддоме более семи десятилетий назад, кардинально изменила жизни двух мужчин. Об этой истории вспоминает Entrepreneurship в своем Instagram аккаунте.

Мужчина, воспитывавшийся в однокомнатной квартире с женщиной, которую считал матерью, трудился на заводе, учился в вечерней школе, а затем стал водителем грузовика. Он так и не женился и большую часть жизни провел в борьбе за выживание. Все это время его родные братья получали образование с помощью репетиторов и строили карьеру в престижных сферах.

Истина раскрылась благодаря сомнениям младших братьев мужчины, попавшего случайно в богатую семью. Они заметили, что он внешне не похож на остальных членов семьи и вспомнили странный эпизод, когда он вернулся из больницы в чужой одежде. Уже после смерти родителей они провели ДНК-тест, который подтвердил подозрения. Начав расследование, они нашли своего настоящего брата.

Токийский окружной суд постановил, что корпорация San-Ikukai, управляющая больницей, обязана выплатить 38 миллионов иен в качестве компенсации. Из них 32 миллиона предназначены мужчине, который вырос в бедности, оставшаяся сумма — его биологическим братьям, инициировавшим расследование.

Мужчина признался, что, узнав правду, не мог в это поверить.

"Возможно, у меня была бы другая жизнь. Я хочу, чтобы больница отмотала время назад, к тому дню, когда я родился", — говорил японец. Он добавил, что в течение месяцев не мог сдерживать слез, глядя на фотографии своих биологических родителей.

Несмотря на трагичность ситуации, история имеет и теплую сторону: все пятеро братьев сблизились, включая мужчину, которого ошибочно воспитывали в богатой семье.

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