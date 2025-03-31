60 років чужого життя: чоловіка переплутали в пологовому будинку і він ріс у бідності замість достатку

У 2013 році стало відомо, що двоє японців були підмінені при народженні в березні 1953 року. Один із них виріс у бідності, а інший у забезпеченій сім'ї, не підозрюючи, що їхні долі могли бути зовсім іншими.

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Помилка, зроблена в пологовому будинку понад сім десятиліть тому, кардинально змінила життя двох чоловіків. Про цю історію згадує Entrepreneurship у своєму Instagram-акаунті.

Чоловік, який виховувався в однокімнатній квартирі з жінкою, яку вважав матір'ю, працював на заводі, навчався у вечірній школі, а потім став водієм вантажівки. Він так і не одружився і більшу частину життя провів у боротьбі за виживання. Весь цей час його рідні брати здобували освіту за допомогою репетиторів і будували кар'єру в престижних сферах.

Істина розкрилася завдяки сумнівам молодших братів чоловіка, який випадково потрапив у багату сім'ю. Вони помітили, що він зовні не схожий на решту членів сім'ї і згадали дивний епізод, коли він повернувся з лікарні в чужому одязі. Уже після смерті батьків вони провели ДНК-тест, який підтвердив підозри. Почавши розслідування, вони знайшли свого справжнього брата.

Токійський окружний суд постановив, що корпорація San-Ikukai, що управляє лікарнею, зобов'язана виплатити 38 мільйонів єн як компенсацію. З них 32 мільйони призначені чоловікові, який виріс у бідності, решта суми — його біологічним братам, які ініціювали розслідування.

Чоловік зізнався, що, дізнавшись правду, не міг у це повірити.

"Можливо, у мене було б інше життя. Я хочу, щоб лікарня відмотала час назад, до того дня, коли я народився", — говорив японець. Він додав, що протягом місяців не міг стримувати сліз, дивлячись на фотографії своїх біологічних батьків.

Попри трагічність ситуації, історія має і теплий бік: усі п'ятеро братів зблизилися, включно з чоловіком, якого помилково виховували в багатій родині.

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