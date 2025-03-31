На грани прорыва: имплант компании Neuralink может вернуть зрение слепым уже к концу 2025 года

Недавно Илон Маск объявил, что его компания Neuralink надеется начать испытания на людях своего зрительного протеза Blindsight уже к концу этого года.

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Об этом пишет NewsBytes.

На мероприятии Town Hall в Висконсине Маск выразил оптимизм по поводу этой новаторской инициативы, заявив, что цель компании — "создать первый имплант устройства для людей, который позволит полностью слепому человеку видеть".

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Устройство Blindsight предназначено для имплантации непосредственно в зрительную кору головного мозга — область, отвечающую за обработку визуальной информации. Обходя поврежденные зрительные нервы, устройство призвано стимулировать нейроны для создания зрительных восприятий, потенциально возвращая зрение людям, которые его потеряли.

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Ожидается, что на первых порах имплантат Blindsight будет обеспечивать зрение с низким разрешением, напоминающее графику ранних видеоигр, о чем уже заявлял Маск. Однако он также считает, что со временем технология может быть усовершенствована, чтобы обеспечить расширенные визуальные возможности, потенциально превосходящие естественное человеческое зрение.

Разработка Blindsight уже показала свою эффективность в ходе испытаний на животных: устройство эффективно функционировало на обезьянах в течение нескольких лет. Эти испытания представляют собой важный шаг к обеспечению безопасности и эффективности имплантата, прежде чем перейти к его применению на людях.

В сентябре 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило Blindsight статус "прорывного устройства" — статус, направленный на ускорение разработки и рассмотрения медицинских устройств, которые предлагают значительные преимущества по сравнению с существующими альтернативами для лечения угрожающих жизни или необратимо истощающих состояний. Об этом компания сообщила в социальной сети Х.

Пока Neuralink готовится к первой имплантации Blindsight человеку, медицинское и научное сообщество внимательно следит за этим проектом, который способен произвести революцию в технологиях восстановления зрения.

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