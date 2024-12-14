Уничтожает глаза ночью: ученые назвали болезнь, из-за которой ухудшается зрение

Хотя наши глаза отдыхают в ночное время, для некоторых людей этот период может превратиться в момент их уничтожения. Ученые выяснили, на какую болезнь стоит обратить внимание людям, боящимся посадить зрение или вовсе лишиться его.

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Новое исследование ученых установило прочную связь между обструктивным апноэ во сне (ОАС) и возрастной макулярной дегенерацией (ВМД), причем его данные свидетельствуют о более чем двукратном увеличении риска развития ВМД у лиц с ОАС. Если результаты будут подтверждены, многие люди могут оказаться в опасности развития проблем со зрением, даже не подозревая об этом, пишет Medpage Today.

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Ретроспективный когортный анализ, опубликованный в журнале Ophthalmology Retina, включающий 58 700 пар пациентов с ОАС и контрольной группы, показал, что у лиц с ОАС значительно выше частота развития неэкссудативной (2,05% против 0,76%, HR 2,64, P<0,001) и экссудативной (0,53% против 0,23%, HR 2,48, P=0,002) ВМД за пятилетний период. Они также чаще нуждались в инъекциях анти-VEGF — распространенном методе лечения осложнений ВМД.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Эхсана Рахими из Института глаз Байерса и Медицинского фонда Пало-Альто, подчеркивает повышенный риск прогрессирования ВМД у пациентов с предсуществующими заболеваниями, включая развитие географической атрофии или влажной ВМД. Доктор Ахмед М. Альшаихсалама из Юго-Западного медицинского центра UT выразил удивление по поводу величины риска, отметив, что предыдущие исследования предполагали лишь 1,36-кратное увеличение без существенных признаков прогрессирования ВМД.

Исследователи полагают, что связь между ОАС и ВМД может корениться в физиологических механизмах, таких как периодический гипоксический окислительный стресс, воспаление и повреждение микрососудов. Вызванное ОАС истончение хориоида, похожее на то, что наблюдается при ВМД, может еще больше ограничить приток крови к сетчатке. Тем не менее, исследование не устанавливает причинно-следственных связей, и доктор Альшаихсалама подчеркивает необходимость дальнейших исследований, особенно в отношении того, могут ли некоторые методы лечения снизить эти риски.

Демографическая структура участников исследования отражала различные профили здоровья людей: 53% имели диабет, 71% классифицировались как люди с избыточным весом или ожирением, а у 86% была диагностирована гипертония. При этом учеными не было выявлено значимых ассоциаций между ОАС и такими осложнениями, как макулярное кровоизлияние или слепота, которые обычно сопровождают прогрессирующую ВМД.

Опора исследования на медицинские записи с платформы TriNetX обеспечила надежный сбор данных, хотя ограничения включают потенциальные сбивающие факторы, такие как курение и использование вредных добавок, которые не были учтены. Полученные результаты говорят о необходимости повышения клинической бдительности в отношении ВМД у пациентов с ОАС, особенно у тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

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