Срастили череп с позвоночником: обезглавленной женщине "прикрутили" голову назад (фото)

Череп 35-летней Меган Кинг с помощью 22 операций срастили череп с позвоночником после того, как в 16-летнем возрасте девушка неудачно приземлилась во время футбольных тренировок.

Related video

Об этом пишет Daily Star.

Череп девушки был фактически "внутренне обезглавлен" после того, как она пыталась поймать мяч 21 сентября 2005 года.

В результате инцидента Меган травмировала правую лодыжку и позвоночник, а также разорвала мышцы на обеих лопатках, когда упала. Впоследствии она провела более года на костылях, но ее травмы ухудшались.

В 2015 году врачи диагностировали первопричину травмы — гипермобильный синдром Элера-Данлоса (hEDS) — это генетическое заболевание препятствует способности организма вырабатывать коллаген — ткань суставов, что может приводить к различным симптомам, включая разрывы мышц, сгустки крови, проблемы с сердцем и вывихи суставов.

Через некоторое время шея Меган вывихнулась, и ей установили металлическое устройство, которое вкручивается непосредственно в череп, чтобы держать шею и голову в вертикальном положении.

Ситуация усугубилась, когда в процессе снятия аппарата ее череп почти полностью отсоединился от позвоночника.

"Я откинула кресло назад, чтобы сила тяжести не обезглавила меня. Моему нейрохирургу пришлось удерживать мой череп на месте руками. Я не могла стоять. Мой правый бок неконтролируемо трясся", — рассказала девушка.

Врачам удалось срастить ее череп с позвоночником, но она проснулась, не в состоянии пошевелить головой.

Меган Кинг Фото: Instagram

Сейчас Меган не может двигать головой из стороны в сторону, поскольку врачи срастили ее кости от головы до таза.

"Я буквально человеческая статуя. Мой позвоночник совсем не двигается. Но это не значит, что я перестала жить", — отметила Меган.

Недавно ей удалось сыграть в боулинг, которое является одним из любимых увлечений Меган.

Кроме того, женщина изучает, на что способно ее новое тело.

Напомним, в Днепре медики во время хирургического вмешательства разбудили пациента и заставили его говорить.

Фокус также писал о том, как женщину после "пластики" не узнали на паспортном контроле.