Зростили череп з хребтом: обезголовленій жінці "прикрутили" голову назад (фото)

Череп 35-річної Меган Кінг за допомогою 22 операцій зростили череп з хребтом після того, як у 16-річному віці дівчина невдало приземлилась під час футбольних тренувань.

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Про це пише Daily Star.

Череп дівчини був фактично "внутрішньо обезголовлений" після того, як вона намагалася зловити м'яч 21 вересня 2005 року.

Внаслідок інциденту Меган травмувала праву щиколотку і хребет, а також розірвала м'язи на обох лопатках, коли впала. Згодом вона провела понад рік на милицях, але її травми погіршувалися.

У 2015 році лікарі діагностували першопричину травми — гіпермобільний синдром Елера-Данлоса (hEDS) — це генетичне захворювання перешкоджає здатності організму виробляти колаген — тканину суглобів, що може призводити до різноманітних симптомів, включаючи розриви м'язів, згустки крові, проблеми з серцем та вивихи суглобів.

Через деякий час шия Меган вивихнулася, і їй встановили металевий пристрій, який вкручується безпосередньо в череп, щоб тримати шию і голову у вертикальному положенні.

Ситуація погіршилася, коли в процесі зняття апарату її череп майже повністю від'єднався від хребта.

"Я відкинула крісло назад, щоб сила тяжіння не обезголовила мене. Моєму нейрохірургу довелося утримувати мій череп на місці руками. Я не могла стояти. Мій правий бік неконтрольовано трясся", — розповіла дівчина.

Лікарям вдалося зростити її череп з хребтом, але вона прокинулася, не в змозі поворухнути головою.

Меган Кінг Фото: Instagram

Зараз Меган не може рухати головою з боку в бік, оскільки лікарі зростили її кістки від голови до таза.

"Я буквально людська статуя. Мій хребет зовсім не рухається. Але це не означає, що я перестала жити", — зазначила Меган.

Нещодавно їй вдалося зіграти в боулінг, яке є одним з улюблених захоплень Меган.

Крім того, жінка вивчає, на що здатне її нове тіло.

Нагадаємо, в Дніпрі медики під час хірургічного втручання розбудили пацієнта та змусили його говорити.

Фокус також писав про те, як жінку після "пластики" не впізнали на паспортному контролі.