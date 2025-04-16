Відому жінку з новим обличчям не впізнали на паспортному контролі: який вигляд вона має (фото)

Зірка соціальних мереж Гессіка Каяне зіткнулася з проблемами на кордоні, коли міграційні офіцери не змогли ідентифікувати її за фото в документах, зробленими до численних пластичних операцій.

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Популярна бразильська блогерка, відома в соціальних мережах як Gkay, розповіла своїм підписникам про незручну ситуацію, що трапилася з нею на контролі в аеропорту 10 квітня.

З’ясувалось, що міграційна служба влаштувала їй справжній допит, оскільки зірка на фото в паспорті та у реальності здавалися абсолютно різними людьми.

"Мені ледь не заборонили в'їзд до країни, тому що фотографії на всіх моїх документах відрізняються від мого реального обличчя", — поділилася 32-річна блогерка зі своїми 20 мільйонами підписників в Instagram.

Численні операції

Гессіка Каяне, яка знімається у фільмах Netflix та має величезну аудиторію на YouTube і в TikTok, відкрито розповідає про всі свої численні пластичні операції. Зокрема, вона зробила підтяжку обличчя, збільшення грудей, ринопластику, видалення жиру з підборіддя та щік, а також корекцію губ.

"Коли я простягнула свій паспорт офіцеру, то він спершу подивився на фото, потім на мене, а потім знову на фото з таким виразом обличчя, ніби бачить привида", — згадує Каяне.

Сьогодні інфлюенсерка має довге яскраво-руде волосся, рівний ніс, чітко окреслене підборіддя та пухкі губи. Натомість на офіційних документах зображена зовсім інша жінка — з темним волоссям та значно "грубішими" рисами обличчя.

"На щастя, я задокументувала весь шлях трансформації. Ніколи не думала, що мої селфі та фото "до і після" в Instagram допоможуть мені довести свою правоту міграційним офіцерам", — зазначила блогерка.

Ухвалила важливе рішення

Після цього досвіду Каяне ухвалила важливе рішення: "Перше, що я зроблю, повернувшись до Бразилії: оновлю абсолютно всі фотографії у своїх документах. Не хочу більше проходити через такі неприємні перевірки щоразу, коли подорожую".

Паспорт Гессіки Каяне Фото: Instagram | Gessica

Експерти з міграційного права відзначають, що подібні випадки стають дедалі частішими через популярність косметичної хірургії, і рекомендують оновлювати документи після значних змін у зовнішності.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про 33-річну британку Анжелу Хатчінсон, яка ще з підліткового віку комплексувала через подвійне підборіддя. Попри те, що з часом їй вдалося суттєво схуднути, ця особливість зовнішності залишалася. У підсумку жінка вирішила вдатися до пластичної операції — і, за її словами, анітрохи не шкодує про свій вибір.

А от японська інфлюенсерка Хірасе Аірі повністю змінила свою зовнішність завдяки серії пластичних операцій, на які витратила понад 20 мільйонів ієн (близько 140 тисяч доларів США). Її зовнішність до та після процедур настільки різниться, що, як кажуть користувачі мережі, здається, ніби на фото зображені зовсім різні люди.