Пластична операція вартістю $140 тисяч повністю змінила життя дівчини (фото)

Зараз дівчина має понад два мільйони прихильників у різних соціальних мережах, з'являється на телевізійних шоу, а також працює моделлю на рингу.

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Японська інфлюенсерка Хірасе Аірі витратила понад 20 мільйонів ієн (140 000 доларів США) на пластичні операції, щоб повністю змінити свою зовнішність. Якщо подивитися на фотографії дівчини до того, як вона почала свої трансформації, і зараз, то можна подумати, що це дві різні людини, пише видання Oddity Central.

Японка зізнається, що без удосконалення зовнішності, вона не була б там, де є сьогодні. Зараз дівчина має понад два мільйони прихильників у різних соціальних мережах, з'являється на телевізійних шоу, а також працює моделлю на рингу під час бойових змаганнях, проживаючи життям, про яке завжди мріяла.

Дівчина має понад два мільйони прихильників у різних соціальних мережах Фото: колаж Фокус

Крім того, Аірі стала прихильницею косметичного вдосконалення й стверджує, що є живим доказом того, що пластична хірургія може повністю змінити життя людини на краще.

У дитинстві блогерку через "непривабливу" зовнішність дражнили однолітки. Навіть бувши підлітком, вона боролася з булінгом та заприсяглася змінитися, як тільки зможе собі це дозволити.

Закінчивши середню школу, Айрі не могла претендувати на стабільну, добре оплачувану роботу, тому працювала охоронцем та вантажником, й вела ощадливий спосіб життя, щоб накопичити достатньо грошей на пластичну операцію.

Щойно японка заощадила 10 мільйонів ієн, то наважилась вперше лягти під ніж. Важко сказати, що саме вона "удосконалила" на початку своєї блогерської кар’єри, оскільки її старі фотографії кардинально відрізняються від нових.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що фотографії ідентичних близнючок Жанни та Сьюзан завірусились у мережі. Люди не можуть повірити, що жінки одного віку, та ще і є кровними родичками.

А от художниця Ліндсі Булліс з Вісконсина (США) дослідила родинне дерево й виявила неймовірну схожість зі своєю прабабусею по батьковій лінії, яку звали Мері Беквіт.