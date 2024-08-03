Дівчина з "красою від Бога" зізналась, що перекроїла себе за $38 тисяч: якою вона була
Відома блогерка Міа Діо відреагувала на коментарі фанатів, які називають її улюбленицею долі, й розкрила свої вражаючі витрати на пластичні операції.
Відома блогерка Міа Діо несподівано зізналась, що її краса, яку часто називають "подарунком від Бога", насправді є результатом численних пластичних операцій. Їх вартість сягає 38 тисяч доларів. Відповідне відео дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
22-річна Діо закликала свою аудиторію не рівнятися на неї, адже те, що вона раніше називала хорошими генами, виявилось продуктом цілої команди професійних хірургів, котрі роками перекроювали її зовнішність.
У відео, яке набрало понад 146 тисяч вподобань, Міа відреагувала на коментарі фанатів, які називають її "улюбленицею долі", й розкрила свої вражаючі витрати на пластичні операції.
"Пластика носа в 17 років обійшлась в $5 тисяч. Вініри — $5,5 тисяч (19 років). Збільшення грудей — $7 тисяч (20 років). Персональні тренування – $2 тисячі в місяць. Ін'єкції — $8 тисяч на рік. Зачіска та макіяж — $6 тисяч", — зізнається вона, додавши в описі, що соціальні мережі — це фейк, як і тамтешні авторитети.
Блогерка визнала свою залежність від пластичної хірургії й опублікувала архівні знімки, зроблені ще до того, як вона стала зіркою Instagram.
Підписники у коментарях похвалити інфлюенсерку за її відкритість.
- "Я дуже ціную вашу чесність, кожен повинен це розуміти";
- "Ми любимо нашу реалістичну та правдиву королеву";
- "Виявляється я не потворна, а просто бідна";
- "Ціную твою відкритість. Сумно, що ти вирішила, наче тобі це потрібно";
- "Жінки прекрасні такими, якими вони є, і стигматизація певного способу життя — просто жахлива".
Нагадаємо, раніше 36-річна Фан Ціюань з Тайваню, яка витратила понад 250 000 доларів на 19 косметичних процедур, була шокована тим, що побачила на своєму рентгені в аеропорту на шляху до Південної Кореї.
А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.