Дівчина з "красою від Бога" зізналась, що перекроїла себе за $38 тисяч: якою вона була

Відома блогерка Міа Діо відреагувала на коментарі фанатів, які називають її улюбленицею долі, й розкрила свої вражаючі витрати на пластичні операції.

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Відома блогерка Міа Діо несподівано зізналась, що її краса, яку часто називають "подарунком від Бога", насправді є результатом численних пластичних операцій. Їх вартість сягає 38 тисяч доларів. Відповідне відео дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

22-річна Діо закликала свою аудиторію не рівнятися на неї, адже те, що вона раніше називала хорошими генами, виявилось продуктом цілої команди професійних хірургів, котрі роками перекроювали її зовнішність.

Відома блогерка Міа Діо до першої операції Фото: Mia Dio | Instagram

У відео, яке набрало понад 146 тисяч вподобань, Міа відреагувала на коментарі фанатів, які називають її "улюбленицею долі", й розкрила свої вражаючі витрати на пластичні операції.

"Пластика носа в 17 років обійшлась в $5 тисяч. Вініри — $5,5 тисяч (19 років). Збільшення грудей — $7 тисяч (20 років). Персональні тренування – $2 тисячі в місяць. Ін'єкції — $8 тисяч на рік. Зачіска та макіяж — $6 тисяч", — зізнається вона, додавши в описі, що соціальні мережі — це фейк, як і тамтешні авторитети.

Міа Діо витрачає на ін'єкції по $8 тисяч на рік Фото: Mia Dio | Instagram

Блогерка визнала свою залежність від пластичної хірургії й опублікувала архівні знімки, зроблені ще до того, як вона стала зіркою Instagram.

Підписники у коментарях похвалити інфлюенсерку за її відкритість.

"Я дуже ціную вашу чесність, кожен повинен це розуміти";

"Ми любимо нашу реалістичну та правдиву королеву";

"Виявляється я не потворна, а просто бідна";

"Ціную твою відкритість. Сумно, що ти вирішила, наче тобі це потрібно";

"Жінки прекрасні такими, якими вони є, і стигматизація певного способу життя — просто жахлива".

Нагадаємо, раніше 36-річна Фан Ціюань з Тайваню, яка витратила понад 250 000 доларів на 19 косметичних процедур, була шокована тим, що побачила на своєму рентгені в аеропорту на шляху до Південної Кореї.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.