Пластическая операция стоимостью $140 тысяч полностью изменила жизнь девушки (фото)

Сейчас девушка имеет более двух миллионов поклонников в различных социальных сетях, появляется на телевизионных шоу, а также работает моделью на ринге.

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Японская инфлюенсерша Хирасе Аири потратила более 20 миллионов иен (140 000 долларов США) на пластические операции, чтобы полностью изменить свою внешность. Если посмотреть на фотографии девушки до того, как она начала свои трансформации, и сейчас, то можно подумать, что это два разных человека, пишет издание Oddity Central.

Японка признается, что без усовершенствования внешности, она не была бы там, где есть сегодня. Сейчас девушка имеет более двух миллионов поклонников в различных социальных сетях, появляется на телевизионных шоу, а также работает моделью на ринге во время боевых соревнований, проживая жизнь, о которой всегда мечтала.

Девушка имеет более двух миллионов поклонников в различных социальных сетях Фото: коллаж Фокус

Кроме того, Аири стала сторонницей косметического усовершенствования и утверждает, что является живым доказательством того, что пластическая хирургия может полностью изменить жизнь человека к лучшему.

В детстве блогершу из-за "непривлекательной" внешности дразнили сверстники. Даже будучи подростком, она боролась с буллингом и поклялась измениться, как только сможет себе это позволить.

Окончив среднюю школу, Айри не могла претендовать на стабильную, хорошо оплачиваемую работу, поэтому была охранником и грузчиком. Она вела экономный образ жизни, чтобы накопить достаточно денег на пластическую операцию.

Как только японка сэкономила 10 миллионов иен, то решилась впервые лечь под нож. Трудно сказать, что именно она "усовершенствовала" в начале своей блогерской карьеры, поскольку ее старые фотографии кардинально отличаются от новых.

Напомним, ранее Фокус писал, что фотографии идентичных близняшек Жанны и Сьюзан завирусились в сети. Люди не могут поверить, что женщины одного возраста, да еще и являются кровными родственницами.

А вот художница Линдси Буллис из Висконсина (США) исследовала семейное дерево и обнаружила невероятное сходство со своей прабабушкой по отцовской линии, которую звали Мэри Беквит.