"Не может быть": внучка нашла фото прабабушки и не поверила своим глазам (фото, видео)

В описании к видео Линдси Буллис пошутила, что прабабушка — это ее потерянная близняшка, которая жила 150 лет назад.

Related video

Художница Линдси Буллис из Висконсина (США) исследовала семейное дерево и обнаружила невероятное сходство со своей прабабушкой по отцовской линии, которую звали Мэри Беквит. Женщина рассказала об этом на своей странице в TikTok, мгновенно попав в тренды социальной сети.

Как можно увидеть на опубликованном "зернистом" снимке, 28-летней Буллис и Беквит, которая жила с 1805 по 1873 год, имеют практически идентичные черты лица.

"Я начала исследовать свою родословную, потому что мало что знаю о предках отца, кроме бабушек и дедушек. Когда увидела фото прабабушки Мэри, то сразу почувствовала особую связь с ней. Мои друзья и родственники тоже считают это сходство невероятным", — рассказала Буллис в интервью Newsweek.

Американка поделилась открытием в TikTok, опубликовав видео с фотографией Беквит на фоне. В описании автор пошутила, что прабабушка — это ее "давно потерянная близняшка столетней давности".

Линдси Буллис и ее прабабушка Мэри Фото: Lindsay Bullis | Whimsical Art By Lindsay

Это видео собрало более 4,1 млн просмотров и 531 тысячу лайков. Пользователи сети были поражены удивительным сходством двух женщин.

"Это мистика. Сходство неоспоримо";

"У вас точь-в-точь ее черты. Так круто";

"Близняшки, не иначе";

"После этого я готов поверить в перевоплощение душ";

"Не может быть. Как такое возможно?";

"Добро пожаловать обратно, сестра".

Позже Линдси отметила, что благодаря этому ролику у нее появилось много новых подписчиков и поклонников ее творчества.

"Приятно, что прабабушка таким образом помогает мне в искусстве", — добавила американка.

Напомним, ранее Фокус писал о Мэнди Банч из Техаса (США), которая просматривала коробку с детскими фотографиями, когда заметила короткую надпись на одном из архивных снимков. Прочитав эту ремарку, улыбка на лице женщины исчезла и появилось "совсем другое чувство".

Кроме того, лишь одной фотографии хватило бдительной женщине, чтобы уличить своего мужа в измене и положить конец браку. Свою историю она рассказала в соцсети, опубликовав селфи мужа в зеркале и поинтересовавшись у других пользователей, что в этом кадре не так.