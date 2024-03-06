Внешность, одежда и имена одинаковые: мужчина встретил в самолете точную копию себя

Оба пассажира решили поехать в отпуск в Таиланд примерно на одинаковый срок, но совпадения на этом не закончились — во время посадки путешественники обнаружили, что сидят рядом друг с другом.

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58-летний водитель автобуса Марк Гарланд во время авиаперелета из Лондона в Бангкок (Таиланд) встретил свою абсолютно идентичную копию. Об этом мужчина рассказал в интервью SWNS.

Все началось в аэропорту, когда сотрудники авиакомпании сказали Гарланду, что он уже зарегистрировался. Позже выяснилось, что другим "Марком Гарландом" на том же рейсе оказался 62-летний строитель из Вармли, что в Бристоле. Мало того, что у мужчин было одинаковое имя, они еще и имели похожую внешность, были лысыми и оделись в почти идентичную черную одежду.

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"Это безумие. Какие шансы на такое? Я простоял у стойки регистрации 40 минут, пока они пытались решить проблему. Затем нам пришлось идти к выходу на посадку, чтобы разобраться в том, что произошло", — описал Гарланд свою удивительную встречу.

Оба Марка решили поехать в отпуск в Таиланд примерно на одинаковый срок, однако совпадения на этом не закончились — во время посадки путешественники обнаружили, что сидят рядом друг с другом.

В течение 11 часов полета двойники общались и выяснили, что имеют много общего. Например, живут всего в 15 минутах езды друг от друга. Наверняка, британцы даже встречались раньше, однако не обратили на это внимания.

Марк-строитель также был поражен этой встречей.

"Это безумие — я никогда не видел ничего подобного. Подошел к столу, а там сидит парень, похожий на меня, но немного больше. Ну, я выгляжу лучше", — пошутил он.

В течение 11 часов полета двойники общались и выяснили, что имеют много общего. Фото: Pixabay

Оба Гарланда имеют по четверо детей, хотя водитель автобуса никогда не был женат, а строитель — уже разведен.

К концу полета пассажиры стали настоящими друзьями и надеются, что продолжат общаться в будущем.

Напомним, ранее Фокус писал, что на одном из рейсов авиакомпании VietJet пилоту Джакарину Сарарнракскулу пришлось взять на себя нетипичную роль акушера. Во время перелёта из Тайбэя в Бангкок у беременной пассажирки неожиданно отошли воды и начались роды прямо на борту самолёта.

Кроме того, опасная ситуация произошла на борту пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который выполнял рейс из Нью-Йорка (США) в Мадрид (Испания). Через два часа после взлета по неизвестной причине треснуло лобовое стекло авиалайнера.