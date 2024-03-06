Зовнішність, одяг та імена однакові: чоловік зустрів у літаку точну копію себе

Обидва пасажири вирішили поїхати у відпустку до Таїланду приблизно на однаковий термін, проте збіги на цьому не завершилися – під час посадки мандрівники виявили, що сидять поруч один з одним.

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58-річний водій автобуса Марк Гарланд під час авіаперельоту з Лондона до Бангкока (Таїланд) зустрів свою абсолютно ідентичну копію. Про це чоловік розповів в інтерв'ю SWNS.

Усе почалося в аеропорту, коли співробітники авіакомпанії сказали Гарланду, що він уже зареєструвався. Згодом з'ясувалося, що іншим "Марком Гарландом" на тому ж рейсі виявився 62-річний будівельник з Вармлі, що в Бристолі. Мало того, що у чоловіків було однакове ім’я, вони ще й мали схожу зовнішність, були лисими й одягнулися у майже ідентичний чорний одяг.

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"Це божевілля. Які шанси на таке? Я простояв біля стійки реєстрації 40 хвилин, поки вони намагалися розв'язати проблему. Потім нам довелося йти до виходу на посадку, щоб розібратися у тому, що сталося", – описав Гарланд свою дивовижну зустріч.

Обидва Марки вирішили поїхати у відпустку до Таїланду приблизно на однаковий термін, проте збіги на цьому не завершилися – під час посадки мандрівники виявили, що сидять поруч один з одним.

Протягом 11,5 годин польоту двійники спілкувалися і з'ясували, що мають багато спільного. Наприклад, живуть усього за 15 хвилин їзди один від одного. Напевно, британці навіть зустрічалися раніше, проте не звернули на це уваги.

Марк-будівельник також був вражений цією зустріччю.

"Це божевілля – я ніколи не бачив нічого подібного. Підійшов до столу, а там сидить хлопець, схожий на мене, але трохи більший. Ну, я маю кращий вигляд", – пожартував він.

Протягом 11,5 годин польоту двійники спілкувалися і з'ясували, що мають багато спільного. Фото: Pixabay

Обидва Гарланди мають по четверо дітей, хоча водій автобуса ніколи не був одруженим, а будівельник – уже розлучений.

До кінця польоту пасажири стали справжніми друзями та сподіваються, що продовжать спілкуватися у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на одному з рейсів авіакомпанії VietJet пілоту Джакаріну Сарарнракскулу довелося взяти на себе нетипову роль акушера. Під час перельоту з Тайбея до Бангкока у вагітної пасажирки несподівано відійшли води й розпочалися пологи прямо на борту літака.

Крім того, небезпечна ситуація сталася на борту пасажирського літака авіакомпанії American Airlines, який виконував рейс з Нью-Йорка (США) до Мадрида (Іспанія). Через дві години після зльоту із невідомої причини тріснуло лобове скло авіалайнера.