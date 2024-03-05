Рожденный в небе: пилот бросил штурвал самолета, чтобы принять роды у пассажирки (фото)

Для командира пассажирского авиалайнера эта ситуация стала беспрецедентной за 18 лет карьеры.

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На одном из рейсов авиакомпании VietJet пилоту Джакарину Сарарнракскулу пришлось взять на себя нетипичную роль акушера. Во время перелета из Тайбэя в Бангкок у беременной пассажирки неожиданно отошли воды и начались роды прямо на борту самолета. Об этом пишет издание New York Post.

После сообщения от членов экипажа о том, что беременная женщина рожает в салоне самолета, Сарарнракскул, который имеет 18-летний опыт пилотирования, покинул свою кабину и побежал ей на помощь. К счастью, управление воздушным судном принял второй пилот.

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Хотя для командира эта ситуация была беспрецедентной за всю карьеру, он успешно справился с форс-мажором.

"Я никогда раньше не принимал роды, по крайней мере за 18 лет карьеры пилота", — признается он.

После приземления в Бангкоке роженицу и новорожденного мальчика встретили медики и карета скорой помощи. Пилот с гордостью подчеркнул, что ребенок здоров, а молодая мать — в полной безопасности.

"Этот малыш сможет до конца жизни рассказывать всем, что родился в воздухе. Горжусь, что смог помочь ему появиться на свет", — говорит Сарарнракскул и добавляет, что экипаж даже дал мальчику прозвище Скай ("Небо" в переводе с английского).

Имеет ли пилот медицинское образование, не уточняется.

Пилот с гордостью подчеркнул, что ребенок здоров, а молодая мать — в полной безопасности. Фото: Instagram Пилот с гордостью подчеркнул, что ребенок здоров, а молодая мать — в полной безопасности. Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о 28-летней Эмили Уайлс из Брисбена, что в Австралии, которая перенесла экстренную операцию на 33-й неделе беременности после того, как врачи обнаружили у нее огромную 5-килограммовую опухоль. Новообразование "росло" в утробе молодой матери вместе с малышом. Теперь женщина призывает будущих матерей серьезно относиться к здоровью и не игнорировать тревожные симптомы.

Кроме того, 30-летняя Оливия Финч из Шрусбери, что в Великобритании, скрывала свою беременность от семьи и друзей. Женщина закрутила роман с 31-летним сантехником Робом всего через 13 месяцев после развода с бывшим мужем, и очень боялась общественного осуждения.