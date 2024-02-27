Ловили три дня: пассажирский самолет сбился с курса из-за крысы на борту

Инцидент вызвал серьезные задержки рейсов авиакомпании SriLankan Airlines и дополнительные расходы на обслуживание самолета.

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Национальный авиаперевозчик Шри-Ланки SriLankan Airlines понес значительные убытки из-за крысы, которая проникла на борт самолета Airbus A330. Инцидент произошел во время рейса из пакистанского Лахора в Коломбо, пишет издание SCMP.

Сообщается, что после того, как экипаж заметил грызуна, пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку. Пассажиры были эвакуированы, а самолет отправлен на трехдневную техническую проверку, чтобы исключить возможные повреждения критически важных систем.

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В конце концов крысу обнаружили мертвой, а значительных повреждений на борту не нашли. Однако инцидент вызвал серьезные задержки рейсов авиакомпании и дополнительные расходы на обслуживание самолета.

Представители авиаперевозчика выразили обеспокоенность, что эта новость может оттолкнуть потенциальных инвесторов. Дело в том, что государственная авиакомпания SriLankan Airlines находится в тяжелом финансовом положении. За прошлый год предприятие понесло убытки на сумму более 1,8 млрд долларов.

Кроме того, из-за нехватки валютных резервов перевозчик не может оплатить обязательный ремонт двигателей для трех своих лайнеров, поэтому они уже более года простаивают в аэропортах.

Правительство Шри-Ланки пыталось продать убыточную авиакомпанию за один доллар, но желающих не нашлось. Министр авиации выразил опасения, что этот инцидент может окончательно испортить инвестиционную привлекательность SriLankan Airlines.

Инцидент вызвал серьезные задержки рейсов авиакомпании SriLankan Airlines и дополнительные расходы на обслуживание самолета. Фото: Pinterest

Напомним, ранее Фокус писал о скандале на борту рейса 1219 американской авиакомпании American Airlines. Во время полета из Альбукерке в Чикаго (США) один из пассажиров попытался открыть дверь самолета прямо в воздухе. К счастью, его удалось остановить.

Кроме того, мы рассказывали, как 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла. Очевидцы заметили, что нарушитель общественного порядка неразборчиво разговаривал и не полностью осознавал, где именно находится.