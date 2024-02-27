Ловили три дня: пассажирский самолет сбился с курса из-за крысы на борту
Инцидент вызвал серьезные задержки рейсов авиакомпании SriLankan Airlines и дополнительные расходы на обслуживание самолета.
Национальный авиаперевозчик Шри-Ланки SriLankan Airlines понес значительные убытки из-за крысы, которая проникла на борт самолета Airbus A330. Инцидент произошел во время рейса из пакистанского Лахора в Коломбо, пишет издание SCMP.
Сообщается, что после того, как экипаж заметил грызуна, пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку. Пассажиры были эвакуированы, а самолет отправлен на трехдневную техническую проверку, чтобы исключить возможные повреждения критически важных систем.Важно
В конце концов крысу обнаружили мертвой, а значительных повреждений на борту не нашли. Однако инцидент вызвал серьезные задержки рейсов авиакомпании и дополнительные расходы на обслуживание самолета.
Представители авиаперевозчика выразили обеспокоенность, что эта новость может оттолкнуть потенциальных инвесторов. Дело в том, что государственная авиакомпания SriLankan Airlines находится в тяжелом финансовом положении. За прошлый год предприятие понесло убытки на сумму более 1,8 млрд долларов.
Кроме того, из-за нехватки валютных резервов перевозчик не может оплатить обязательный ремонт двигателей для трех своих лайнеров, поэтому они уже более года простаивают в аэропортах.
Правительство Шри-Ланки пыталось продать убыточную авиакомпанию за один доллар, но желающих не нашлось. Министр авиации выразил опасения, что этот инцидент может окончательно испортить инвестиционную привлекательность SriLankan Airlines.
Напомним, ранее Фокус писал о скандале на борту рейса 1219 американской авиакомпании American Airlines. Во время полета из Альбукерке в Чикаго (США) один из пассажиров попытался открыть дверь самолета прямо в воздухе. К счастью, его удалось остановить.
Кроме того, мы рассказывали, как 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла. Очевидцы заметили, что нарушитель общественного порядка неразборчиво разговаривал и не полностью осознавал, где именно находится.