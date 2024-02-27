Ловили три дні: пасажирський літак збився з курсу через щура на борту

Інцидент спричинив серйозні затримки рейсів авіакомпанії SriLankan Airlines і додаткові витрати на обслуговування літака.

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Національний авіаперевізник Шрі-Ланки SriLankan Airlines зазнав значних збитків через щура, який проник на борт літака Airbus A330. Інцидент стався під час рейсу з пакистанського Лахора до Коломбо, пише видання SCMP.

Повідомляється, що після того, як екіпаж помітив гризуна, пасажирський авіалайнер здійснив екстрену посадку. Пасажири були евакуйовані, а літак відправлено на триденну технічну перевірку, щоб виключити можливі пошкодження критично важливих систем.

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Зрештою щура виявили мертвим, а значних пошкоджень на борту не знайшли. Проте інцидент спричинив серйозні затримки рейсів авіакомпанії та додаткові витрати на обслуговування літака.

Представники авіаперевізника висловили стурбованість, що ця новина може відштовхнути потенційних інвесторів. Річ у тім, що державна авіакомпанія SriLankan Airlines перебуває у важкому фінансовому становищі. За минулий рік підприємство зазнало збитків на суму понад 1,8 млрд доларів.

До того ж через брак валютних резервів перевізник не може оплатити обов’язковий ремонт двигунів для трьох своїх лайнерів, тож вони вже понад рік простоюють в аеропортах.

Уряд Шрі-Ланки намагалось продати збиткову авіакомпанію за один долар, але охочих не знайшлося. Міністр авіації висловив побоювання, що цей інцидент може остаточно зіпсувати інвестиційну привабливість SriLankan Airlines.

Інцидент спричинив серйозні затримки рейсів авіакомпанії SriLankan Airlines і додаткові витрати на обслуговування літака Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скандал на борту рейсу 1219 американської авіакомпанії American Airlines. Під час польоту з Альбукерке до Чикаго (США) один із пасажирів спробував відкрити двері літака просто в повітрі. На щастя, його вдалося зупинити.

Також ми розповідали, як 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відчинив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила. Очевидці помітили, що порушник громадського порядку нерозбірливо розмовляв і не повністю усвідомлював, де саме перебував.