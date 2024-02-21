Пасажири заклеїли скетчем чоловіка, який під час польоту намагався відкрити двері літака (відео)

Екіпаж авіалайнера здійснив екстрену посадку в аеропорту Альбукерке. Хулігана уже затримали представники правоохоронних органів.

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На борту рейсу 1219 американської авіакомпанії American Airlines стався інцидент, що міг закінчитися трагедією. Під час польоту з Альбукерке до Чикаго (США) один із пасажирів спробував відкрити двері літака просто в повітрі. На щастя, його вдалось зупинити. Про цей випадок написало видання New York Post.

Як розповів очевидець Вонтон Дон, приблизно через пів години після зльоту він почув шум та крики з задніх рядів. Коли озирнувся, то побачив, як невідомий чоловік з усієї сили намагається відчинити двері аварійного виходу.

"Мені й ще п’ятьом хлопцям довелося витягнути того пасажира в прохід, зв'язати йому ноги скотчем та надягти наручники. Щойно благополучно приземлився в Абу-Каїрі. Слава Богу", – написав Вонтон на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).

Екіпаж здійснив екстрену посадку в аеропорту Альбукерке, звідки літак і вилетів. Хулігана негайно затримали представники правоохоронних органів. Пізніше у мережі з’явились відео, на якому можна побачити, як його виводять з салону четверо поліцейських.

Представники авіакомпанії American Airlines підтвердили факт інциденту, назвавши його "безладом, спричиненим пасажиром, який порушував громадський порядок".

Наразі поліція та ФБР розслідують обставини та мотиви вчинку. На щастя, пасажирам та екіпажу пощастило уникнути жертв завдяки рішучим та скоординованим діям.

До речі, подібний випадок уже траплявся раніше. Фокус писав про прикрий інцидент у міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США). 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила.

Крім того, ми розповідали про громадянина РФ та Ізраїлю Сергія Очігаву, який без паспорта, квитка та візи дивом пробрався на авіарейс Scandinavian Airlines, що летів з Копенгагена (Данія) до Лос-Анджелеса (США). Чоловік відразу привернув увагу бортпровідників під час авіаперельоту, бо "тинявся по літаку", двічі просив добавки й намагався з'їсти шоколадку одного з членів екіпажу.