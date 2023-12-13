Росіянин сховався в літаку й прилетів у США без паспорта та квитка: як йому це вдалося

Чоловік відразу привернув увагу бортпровідників під час авіаперельоту, бо "тинявся по літаку", двічі просив добавки й намагався з'їсти шоколадку одного з членів екіпажу.

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Громадянин РФ та Ізраїлю Сергій Очігава без паспорта, квитка та візи дивом пробрався на авіарейс Scandinavian Airlines, що летів з Копенгагена (Данія) до Лос-Анджелеса (США). Про цей дивний випадок повідомляє видання Independent.

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Чоловік приземлився у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса в суботу, 4 листопада. На паспортному контролі він заявив, що немає з собою ані посвідчення особи, ані посадкового талона. Працівники летовища не могли зрозуміти, як йому вдалося потрапити на борт без документів.

Згодом почалось розслідування, завдяки якому і було встановлено, що Очігава не значився у списку пасажирів, але відразу привернув увагу бортпровідників під час авіаперельоту, бо "тинявся по літаку", двічі просив добавки, коли вони роздавали їжу, а також намагався з'їсти шоколадку одного з членів екіпажу.

Місце, на якому таємничий пасажир спочатку сидів, мало залишатися вільним, згідно з даними у звіті.

"Члени екіпажу проводили підрахунок кількості людей на борту, щоб переконатися, що літак збалансований по вазі для зльоту та посадки. Але не помітили помилки", – йдеться в офіційних документах.

Розслідуванням інциденту зараз займається ФБР. Сергію пред'явлено звинувачення у незаконному переховуванні на борту літака. Він знаходиться під вартою, повідомляє Fox News.

Сам чоловік каже, що нібито не пам’ятає, як це все відбулося.

Своєю чергою, співробітники аеропорту Копенгагена надали для розслідування інциденту фото- та відеоматеріали. Проаналізувавши записи з камер спостереження, вони підтвердили, що Очігава сів у літак без квитка.

Росіянин таємно сів на авіарейс Scandinavian Airlines Фото: Scandinavian Airlines

Також ми розповідали про прикрий інцидент у міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США). 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила.

Крім того, раніше Фокус писав про працівника аеропорту, якого звільнили після того, як він залишив на валізі одного з пасажирів таємниче послання. Повідомляється, що Маріо Лукас повертався додому на Кіпр із Великої Британії. Чоловік через особисті причини зареєструвався на рейс лише за 90 хвилин до посадки. Як з’ясувалось, це обурило представника авіакомпанії Ryanair.