Працівник аеропорту залишив послання на багажі пасажира і втратив роботу (фото)

Чоловік зареєструвався на рейс лише за 90 хвилин до посадки. Це образило представника авіакомпанії Ryanair.

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Працівника аеропорту звільнили після того, як один з пасажирів помітив непристойне послання, яке той залишив на його валізі. Про цей скандал написало британське видання The Sun.

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Повідомляється, що пасажир Маріо Лукас повертався додому на Кіпр з Великої Британії. Чоловік в силу особистих причин зареєструвався на рейс лише за 90 хвилин до посадки. Як з’ясувалось, це обурило представника авіакомпанії Ryanair, і він залишив на багажі Лукаса образливий напис: "… припиніть реєструватися так пізно".

"Коли ми прилетіли на Кіпр, то пішли отримувати багаж. Моя дружина Серена одразу помітила цей напис", – згадує роздратований чоловік, який купив ту валізу для свого семирічного сина.

Він негайно звернувся до Ryanair за поясненнями. Представники ірландського лоукостера заявили, що вчинок їхнього працівника є неприпустимим, мовляв, політика перевізника ґрунтується на нульовій толерантності до будь-яких проявів образливої поведінки.

Маріо Лукас побачив на валізі образливий напис Фото: Facebook Маріо Лукас побачив на валізі образливий напис

Уже відомо, що винуватця цього інциденту було звільнено. Авіакомпанія знайшла переконливі докази його вини.

Ryanair — найбільша в Європі ірландська бюджетна авіакомпанія з головним офісом у Дубліні. Була заснована у 1984 році мільйонером Тоні Раяном (1936–2007) як виключно регіональна зі щоденними рейсами між Вотерфордом та Гатвіком. З 1997 року розширила свою експансію на континентальну Європу. У серпні 2017 року лоукостер оголосив про перевезення мільярдного пасажира.

Раніше Фокус писав, що бортпровідники в літаках під час зльоту й посадки сидять на руках долонями вгору. Багато хто впевнений, що то лише звичка, хоча насправді вони зобов’язані це робити згідно з посадовою інструкцією.

Також ми розповідали про прикрий інцидент у міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США). 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила.