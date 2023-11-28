Пассажир открыл аварийный выход и прыгнул с крыла самолета (видео)

Очевидцы заметили, что нарушитель общественного порядка неразборчиво разговаривал и не полностью осознавал, где именно находится.

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В международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США) произошел досадный инцидент. 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла. Об этом сообщает издание People.

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Согласно пресс-релизу офиса шерифа округа Джефферсон, мужчине чудом удалось открыть запасной выход и вылезти на крыло самолета, готовившегося к взлету. Инцидент произошел около 19:41 по киевскому времени в воскресенье, 26 ноября.

Очевидцы заметили, что нарушитель общественного порядка неразборчиво разговаривал и не полностью осознавал, где именно находится, поэтому его доставили в местную больницу на экспертизу. Поскольку поведение мужчины оказалось следствием психического расстройства, его не арестовывали и не будут привлекать к уголовной ответственности.

"Мы благодарим наш летных и наземных экипажей за их молниеносную реакцию и приносим извинения пассажирам за неудобства", — заявил представитель авиакомпании Southwest Airlines.

По его словам, самолет вылетел в транзитный аэропорт в Атланте, а затем прибыл в конечный пункт назначения в Балтиморе.

Расследование этого дела передано в правоохранительные органы.

Пассажир открыл аварийный выход и прыгнул с крыла самолета

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о пилоте, который посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.