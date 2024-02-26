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МирФан

Беременная женщина неожиданно узнала, что вынашивает не только ребенка (фото)

Рак яичников, роды, рождение ребенка, беременность, операция, опухоль, новообразование, Австралия, фото
Фото: Facebook | Эмили Уайлс из Брисбена с мужем и детьми

Австралийка призывает будущих матерей серьезно относиться к здоровью и не игнорировать тревожные симптомы.

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28-летняя Эмили Уайлс из Брисбена, что в Австралии, перенесла экстренную операцию на 33-й неделе беременности после того, как врачи обнаружили у нее огромную 5-килограммовую опухоль. Новообразование "росло" в утробе молодой матери вместе с малышом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Мальчик, которого назвали Илаем, родился на 7 недель раньше срока путем кесарева сечения. Некоторое время малыш провел в отделении интенсивной терапии, но в конце концов выздоровел. Самой же Эмили теперь предстоит сложное лечение и реабилитация.

Анализы показали, что у нее редкий и агрессивный вид рака яичников. Сейчас женщина проходит 4-месячный курс химиотерапии, одновременно ухаживая за младенцем и двухлетним старшим сыном.

Рак яичников, роды, рождение ребенка, беременность, операция, опухоль, новообразование, Австралия, фото Fullscreen
Анализы показали, что у Эмили редкий и агрессивный вид рака яичников.
Фото: Facebook

"Рак редко поражает ребенка или проникает через плаценту — самый большой риск для малыша заключается в том, что мать болеет", — объясняет хирург Сара Янсенс.

Первые симптомы появились у Уайлс на 30-й неделе беременности. Когда боль в животе усилилась и стала просто невыносимой, женщина попала в больницу. Медики провели обследование, но сначала ничего не нашли. Опасную болезнь удалось диагностировать только с помощью УЗИ.

По словам врачей, опухоль было крайне трудно заметить из-за беременности пациентки: они сначала предполагали, что это доброкачественное образование, однако после родов анализы показали рак.

Эмили рассказала свою историю, чтобы предупредить других женщин. Австралийка призывает будущих матерей серьезно относиться к здоровью и не игнорировать тревожные симптомы, ведь раннее выявление рака может спасти жизнь.

Рак яичников, роды, рождение ребенка, беременность, операция, опухоль, новообразование, Австралия, фото Fullscreen
По словам врачей, опухоль было крайне трудно заметить из-за беременности пациентки: они сначала предполагали, что это доброкачественное образование, однако после родов анализы показали рак.
Фото: Facebook
Рак яичников, роды, рождение ребенка, беременность, операция, опухоль, новообразование, Австралия, фото Fullscreen
По словам врачей, опухоль было крайне трудно заметить из-за беременности пациентки: они сначала предполагали, что это доброкачественное образование, однако после родов анализы показали рак.
Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о британке Энджи Фейт, которая до 19 лет беременела аж 7 раз. Впервые девушка узнала, что в положении, в пятнадцатилетнем возрасте. Тогда она еще училась в старшей школе. Отцом ребенка стал ее нынешний муж Джордан. Пережив пять выкидышей, Энджи родила ему еще двух прекрасных детей, и сейчас они снова ждут пополнения.

Кроме того, 30-летняя Оливия Финч из Шрусбери, что в Великобритании, скрывала свою беременность от семьи и друзей. Женщина закрутила роман с 31-летним сантехником Робом всего через 13 месяцев после развода с бывшим мужем, и очень боялась общественного осуждения.