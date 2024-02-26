Беременная женщина неожиданно узнала, что вынашивает не только ребенка (фото)

Австралийка призывает будущих матерей серьезно относиться к здоровью и не игнорировать тревожные симптомы.

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28-летняя Эмили Уайлс из Брисбена, что в Австралии, перенесла экстренную операцию на 33-й неделе беременности после того, как врачи обнаружили у нее огромную 5-килограммовую опухоль. Новообразование "росло" в утробе молодой матери вместе с малышом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Мальчик, которого назвали Илаем, родился на 7 недель раньше срока путем кесарева сечения. Некоторое время малыш провел в отделении интенсивной терапии, но в конце концов выздоровел. Самой же Эмили теперь предстоит сложное лечение и реабилитация.

Анализы показали, что у нее редкий и агрессивный вид рака яичников. Сейчас женщина проходит 4-месячный курс химиотерапии, одновременно ухаживая за младенцем и двухлетним старшим сыном.

Анализы показали, что у Эмили редкий и агрессивный вид рака яичников. Фото: Facebook

"Рак редко поражает ребенка или проникает через плаценту — самый большой риск для малыша заключается в том, что мать болеет", — объясняет хирург Сара Янсенс.

Первые симптомы появились у Уайлс на 30-й неделе беременности. Когда боль в животе усилилась и стала просто невыносимой, женщина попала в больницу. Медики провели обследование, но сначала ничего не нашли. Опасную болезнь удалось диагностировать только с помощью УЗИ.

По словам врачей, опухоль было крайне трудно заметить из-за беременности пациентки: они сначала предполагали, что это доброкачественное образование, однако после родов анализы показали рак.

Эмили рассказала свою историю, чтобы предупредить других женщин. Австралийка призывает будущих матерей серьезно относиться к здоровью и не игнорировать тревожные симптомы, ведь раннее выявление рака может спасти жизнь.

По словам врачей, опухоль было крайне трудно заметить из-за беременности пациентки: они сначала предполагали, что это доброкачественное образование, однако после родов анализы показали рак. Фото: Facebook По словам врачей, опухоль было крайне трудно заметить из-за беременности пациентки: они сначала предполагали, что это доброкачественное образование, однако после родов анализы показали рак. Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о британке Энджи Фейт, которая до 19 лет беременела аж 7 раз. Впервые девушка узнала, что в положении, в пятнадцатилетнем возрасте. Тогда она еще училась в старшей школе. Отцом ребенка стал ее нынешний муж Джордан. Пережив пять выкидышей, Энджи родила ему еще двух прекрасных детей, и сейчас они снова ждут пополнения.

Кроме того, 30-летняя Оливия Финч из Шрусбери, что в Великобритании, скрывала свою беременность от семьи и друзей. Женщина закрутила роман с 31-летним сантехником Робом всего через 13 месяцев после развода с бывшим мужем, и очень боялась общественного осуждения.