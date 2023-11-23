"Много гнева, шока и разочарования": девушка до 19 лет беременела 7 раз (фото)

Многодетная мать, которой сейчас 21 год, старается не реагировать на осуждение и неприятие со стороны общества, потому что всегда хотела иметь большую семью.

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Британка Энджи Фейт до 19 лет беременела аж 7 раз. Впервые девушка узнала, что ждет ребенка, в пятнадцатилетнем возрасте. Тогда она еще училась в старшей школе. Отцом ребенка стал ее нынешний муж Джордан. Пережив пять выкидышей, Энджи родила ему еще двух прекрасных детей, и сейчас они снова ждут пополнения, пишет издание Mirror.

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Друзья и родственники Энджи говорили, что ей не стоит рожать ребенка в 15 лет и портить себе будущее. Но молодая мать никого не послушала и родила свою первую дочь — Невею. Ей сейчас четыре года.

"Когда я сообщила всем своим близким о первой беременности, то услышала много гнева, шока и разочарований. Каждый имел какую-то другую реакцию", — говорит девушка.

Британка рассказывает, что познакомилась со своим возлюбленным на вечеринке. Некоторое время пара встречалась, а затем у них незапланированно родился первый ребенок. Когда влюбленные официально оформили брак, семейство пополнилось сыном Хадсоном и дочерью Финли.

Многодетная мать, которой сейчас 21 год, старается не реагировать на осуждение и неприятие со стороны общества, потому что всегда хотела иметь большую семью.

"Во время своей первой беременности я была еще очень маленькой и училась в школе. Когда узнала о беременности, то потеряла всех, с кем была до этого близка. Из-за разных интересов и хлопот наши дороги разошлись с тех пор навсегда", — вспоминает Энджи.

Однако британка ни о чем не жалеет.

Энджи Фейт ждет 4 ребенка Фото: instagram//angie_faithh

Напомним, ранее Фокус писал об Алисе и Кристиане из США, которые решили купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану. В TikTok супруги опубликовали видео события, которое набрало более 40 миллионов просмотров.

Кроме того, мы рассказывали о женщине, которая заменила сливки для кофе в холодильнике на работе своим грудным молоком, чтобы отомстить коллеге.