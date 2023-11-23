"Багато гніву, шоку та розчарування": дівчина до 19 років вагітніла 7 разів (фото)

Багатодітна матір, якій зараз 21 рік, намагається не реагувати на осуд та несприйняття з боку суспільства, бо завжди хотіла мати велику сім’ю.

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Британка Енджі Фейт до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналась, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася у старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення, пише видання Mirror.

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Друзі та родичі Енджі казали, що їй не варто народжувати дитину в 15 років і псувати собі майбутнє. Але молода матір нікого не послухала й народила свою першу дочку – Невею. Їй зараз чотири роки.

"Коли я повідомила усіх своїх близьких про першу вагітність, то почула багато гніву, шоку та розчарування. Кожен мав якусь іншу реакцію", – каже дівчина.

Британка розповідає, що познайомилася зі своїм коханим на вечірці. Певний час пара зустрічалася, а згодом у них незаплановано народилася перша дитина. Коли закохані офіційно оформили шлюб, сімейство поповнилось сином Хадсоном і дочкою Фінлі.

Багатодітна матір, якій зараз 21 рік, намагається не реагувати на осуд та несприйняття з боку суспільства, бо завжди хотіла мати велику сім’ю.

"Під час своєї першої вагітності я була ще дуже маленькою і навчалася у школі. Коли дізналася про вагітність, то втратила всіх, з ким була до того близька. Через різні інтереси та клопоти наші дороги розійшлися відтоді назавжди", – згадує Енджі.

Однак британка ні про що не шкодує.

Енджі Фейт чекає на 4 дитину Фото: instagram//angie_faithh

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Алісу та Крістіана зі США, котрі вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. У TikTok подружжя опублікувало відео події, яке набрало понад 40 мільйонів переглядів.

Окрім того, ми розповідали про жінку, яка замінила вершки для кави в холодильнику на роботі своїм грудним молоком, щоб помститися колезі.