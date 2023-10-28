У Бразилії таксист-жінка прийняла пологи у пасажирки на задньому сидінні (фото, відео)

Під час поїздки у 21-річної Сенді, яка перебувала на восьмому місяці вагітності, несподівано почалися перейми. І водійці Іарі Аленкар душ Сантуш довелося приймати пологи.

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Бразильська водійка Uber прийняла пологи на задньому сидінні своєї машини. Іара Аленкар душ Сантуш розповіла, як їй "за лічені секунди" довелося перекваліфікуватися на акушерку. Про це повідомляє The Daily Mail.

30-річна водійка таксі погодилася підвезти матір із донькою з дому до лікарні в місті Бразилія. Під час поїздки у 21-річної Сенді, яка перебувала на восьмому місяці вагітності, несподівано почалися перейми.

На опублікованих кадрах видно, що жінка діяла швидко і допомогла дитині з'явитися на світ на задньому сидінні машини.

Зрозумівши, що пасажирка народжує, водійка одразу ж зупинила машину

На відео можна бачити жінку під час пологів на задньому сидінні, а через деякий час таксистка вже тримала дитину на руках, щоб дозволити матері відпочити.

Жінка народжує в машині таксі

"Я пройшла шлях від водія до акушера за лічені секунди. Знала, що їй було боляче, але не думала, що пологи пройдуть швидко", — розповіла Іара журналістам.

"Не думали, що не залишиться часу, щоб встигнути дістатися до лікарні. Але дитина не хотіла чекати…" — зазначила вона.

Маленькому Юрі Адріану знадобилося всього кілька хвилин, щоб з'явитися на світ.

Пологи в таксі

Троє в машині перебували всього за кілька метрів від лікарні, водійка зупинила машину і посигналила, щоб попередити медиків.

Повідомляється, що пуповина обвила шию хлопчика, і таксист обережно звільнила новонародженого.

За словами "акушерки", вона не відчувала страху і все ще приголомшена тим, що сталося.

Хлопчик, народжений у таксі Хлопчик, народжений у таксі

Пізніше лікарі перерізали пуповину. Мати з дитиною пішли на огляд до лікарні, а таксистка продовжила роботу.

Батько дитини 31-річний Майкл Адріан, розповів місцевим ЗМІ, що водійка, мабуть, була послана Богом, "тому що не в кожного стільки співчуття".

"Машина після пологів була брудною, а вона навіть не взяла плату за проїзд", — сказав батько вин, додавши, що чекає того моменту, коли можна буде відвезти дружину з дитиною з лікарні додому. Знову ж таки на таксі.

Нагадаємо, що в Китаї мавпа викрала у батьків трирічну дівчинку і потягла її на скелю. Пошуки тривали кілька годин.

Також повідомлялося, що Арестович заступився за таксиста, який вигнав українку з машини.