Варто купити тест: 6 несподіваних ранніх ознак вагітності

Затримка та ранкова нудота у молодих мам, безумовно, є загальновідомими провісниками поповнення в сім'ї. Розповідаємо, які ще несподівані зміни можуть прискорити похід в аптеку за тестом.

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Крім таких явних ознак, як ранкова нудота, затримка менструації та біль у грудях, є ще цілий ряд дуже ранніх, але менш очевидних ознак того, що скоро очікується поява малюка. Про це розповіла Huffington Post Марія Луїза, акушерка та автор "Керівництва сучасного акушера у зв'язку з вагітністю, пологами та наступним періодом".

За її словами, молодим мамам багато розповідають про найбільш явні та загальновідомі ознаки вагітності, тоді як деякі цікаві зміни в стані, на які варто звернути особливу увагу, можуть підштовхнути до проведення тесту на вагітність.

Дивний присмак у роті

Вагітність проходить з багатьма видами змін у відчуттях і в тілі, і одна з тих, про які нечасто згадують — це зміна смаку, відома як дисгевзія. На ранніх етапах формування зародка у молодої матері може з'явитися металевий присмак у роті, або їжа, яку вона колись любила, може стати раптом неприємною. У цьому винні гормони.

За розповідю Марії Луїзи, одна з її пацієнток дуже любила каву, яку досить часто вживала щодня протягом 15 років. Одного ранку вона відчула, що смак кави став їй дуже неприємним, і оскільки вона не мала інших симптомів вагітності, вона відмахувалася від свого спостереження, поки її не почало нудити.

Тяга до вуглеводів

Найчастіше зростання любові до поїдання швидких вуглеводів асоціюється з другим і третім триместром, проте багато жінок стикаються з сильним апетитом на дуже ранніх термінах.

За словами багатьох опитаних жінок, найбільше у них підвищувалася потяг до картопляних чіпсів, хліба та печива, тортів та інших солодощів.

Загострений нюх

На ранніх термінах нюх загострюється настільки, що вагітні жінки практично перетворюються на супергероїв. Але в цьому є багато мінусів, так як у зв'язку з великою кількістю неприємних або дуже сильно виражених запахів (часник, запах холодильника, риба), нова суперздатність може провокувати напади нудоти.

Нічна пітливість

Несподівані припливи поту в нічний час також можуть стати ранніми ознаками вагітності, цим поширеним і досить неприємним симптомом також ділилися пацієнтки Марії Луїзи. У таких випадках акушер радить вживати достатню кількість води, щоб уникнути зневоднення.

Сонливість та слабкість

Зміни, що відбуваються в тілі жінки, не можуть не вплинути на її загальне самопочуття на ранніх термінах, тому часом багато майбутніх мам стикаються з сильним фізичним виснаженням, коли не можуть встати з дивана або починають дрімати при будь-якій можливості і часто в невідповідних місцях.

Сліди крові

Найчастіше прийнято звертати увагу на відсутність менструацій, що вважається однією з явних ознак бігти в аптеку за тестом, однак у деяких жінок — фактично близько 20% — на ранніх термінах вагітності бувають незначні кровотечі, як правило, рожевої, червоної або темно-коричневої кольори.

Акушер радить за наявності кількох таких ознак звернути особливу увагу на свій стан, зробити тест та проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року вагітна дочка Брюса Вілліса та Демі Мур Румер Вілліс влаштувала вечірку бейбі шауер на честь швидкого народження первістка.

Також днями Фокус писав, що 36-річна актриса Ліндсі Лохан повідомила про очікування первістка. Про це вона поділилася зі своїми підписниками на своїй сторінці в Instagram.